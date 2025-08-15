Đánh giá đồng hồ Samsung Galaxy Watch 8 Classic

Ưu điểm:

- Màn hình sáng, xem rõ ngoài trời

- Theo dõi sức khỏe chi tiết

- AI Gemini có Tiếng việt

- Vòng xoay benzel vật lý mượt mà

Nhược điểm

- Thiết kế dày, nặng tay

- Pin chưa ấn tượng

Samsung Galaxy Watch 8 Classic đáng tiền với AI hay vẻ ngoài cổ điển? (Video: Đoàn Thủy - Khánh Vi).

Thiết kế

Samsung Galaxy Watch 8 Classic có cấu trúc thiết kế gồm bốn lớp vật liệu. Thân máy nặng 63,5g, tạo cảm giác đeo đầm hơn so với Galaxy Watch 8 bản thường, vốn nhẹ hơn và hướng đến sự linh hoạt.

Mặt đồng hồ sử dụng kính sapphire có khả năng chống trầy, kết hợp với khung viền làm từ thép không gỉ. Màn hình Super AMOLED kích thước 1,34 inch, độ sáng tối đa 3.000 nit, hiển thị rõ trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Viền màn hình được làm mỏng, tích hợp vòng xoay benzel vật lý, đặc điểm nhận diện của dòng Classic, cho phép điều khiển khi không thuận tiện dùng cảm ứng, như trong môi trường nước, khi tay ướt hoặc đang đeo găng.

Mặt kính sapphire và khung viền thép không gỉ tạo nên sự chắc chắn và tinh tế (Ảnh: Lê Đình Tùng).

Dây đeo sử dụng cấu trúc hai lớp. Lớp ngoài là vật liệu giả da, tạo hình thức tương tự đồng hồ kim truyền thống, lớp trong bằng silicon để hạn chế thấm mồ hôi và tăng độ bền khi tập luyện.

Bản dây rộng 2,45cm, phù hợp với kích thước mặt đồng hồ, giúp cố định chắc trên cổ tay.

Khả năng chống nước 5ATM (tương đương áp suất ở độ sâu 50m) cho phép sử dụng khi bơi, tắm hoặc rửa tay.

Thiết bị tích hợp trợ lý ảo Gemini có hỗ trợ tiếng Việt, cho phép thực hiện lệnh bằng giọng nói như tìm kiếm thông tin, kiểm tra thời tiết, hoặc xác định vị trí hiện tại khi đi bộ, đạp xe.

AI Gemini hỗ trợ tiếng Việt giúp việc tương tác với đồng hồ trở nên tự nhiên và nhanh chóng (Ảnh: Lê Đình Tùng).

Về đối tượng sử dụng, Galaxy Watch 8 Classic phù hợp với người thích thiết kế đồng hồ dạng truyền thống, kết hợp sử dụng cho công việc và hoạt động thể chất.

Tuy nhiên, với những người ưu tiên một thiết bị nhẹ để đeo khi vận động cường độ cao hoặc khi ngủ, trọng lượng và kích thước của mẫu này có thể là điểm cần cân nhắc.

Trung tâm sức khỏe trên cổ tay

Galaxy Watch 8 Classic được trang bị nhiều tính năng theo dõi sức khỏe (Ảnh: Lê Đình Tùng).

Galaxy Watch 8 Classic được trang bị nhiều tính năng theo dõi sức khỏe, bao gồm đo điện tâm đồ, đo huyết áp, đo nồng độ oxy trong máu, theo dõi giấc ngủ và đánh giá mức độ căng thẳng.

Người dùng có thể đo nhanh một số chỉ số như BMI, tỷ lệ mỡ cơ thể, lượng cơ, nhịp tim… bằng cách đặt hai ngón tay lên cạnh đồng hồ. Thiết bị cũng hỗ trợ nhiều chế độ thể thao với các bài tập và môn thể thao khác nhau.

Galaxy Watch 8 Classic hỗ trợ nhiều tính năng theo dõi sức khỏe cơ bản và nâng cao. Các tính năng cơ bản gồm chế độ luyện tập, theo dõi giấc ngủ, đo nhịp tim, đo nồng độ oxy trong máu, đếm bước chân, tính lượng calo tiêu thụ và tính quãng đường chạy.

Thiết bị cũng trang bị các công cụ hỗ trợ kiểm soát và phòng ngừa rủi ro sức khỏe như đo mức độ căng thẳng, cảnh báo nhịp tim bất thường, đo huyết áp, phát hiện ngưng thở khi ngủ, nhắc nhở uống nước và theo dõi chu kỳ.

Ngoài ra, Galaxy Watch 8 Classic còn có các tính năng phân tích chuyên sâu gồm đo điện tâm đồ, đo VO₂ max (lượng oxy tối đa tiêu thụ), phân tích thành phần cơ thể, theo dõi chỉ số AGEs, đo tải trọng mạch máu và đo mức chất chống oxy hóa.

Hàng loạt chế độ này kết hợp với AI, giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về các số đo sức khoẻ, tất nhiên tất cả chỉ mang tính chất tham khảo, đồng hồ không thể thay thế thiết bị y tế chuyên dụng.

Với người chỉ cần theo dõi các chỉ số cơ bản và không yêu cầu quá nhiều tính năng nâng cao, có thể cân nhắc lựa chọn các dòng đồng hồ ở phân khúc thấp hơn.

Pin cải thiện nhưng chưa ấn tượng

Mặc dù dung lượng pin đã cải thiện lên 445mAh, nhưng nếu bật Always-On Display thì bạn vẫn phải sạc đồng hồ mỗi ngày (Ảnh: Lê Đình Tùng).

Mặc dù dung lượng pin đã cải thiện lên 445 mAh, nhưng trải nghiệm của phóng viên cho thấy nếu bật Always-On Display và sử dụng hết các tính năng theo dõi sức khỏe, AI và kết nối GPS thì bạn vẫn phải sạc đồng hồ mỗi ngày.

Đây có thể là điều gây phiền nếu bạn quen với những mẫu đồng hồ "pin trâu" vài ngày.

Samsung cũng hỗ trợ sạc nhanh, 30 phút cho khoảng 45% pin, đủ để bạn kịp nạp năng lượng trước khi ra ngoài.

Tuy nhiên, khi nhìn vào danh sách tính năng mà Watch 8 Classic sở hữu, việc sạc mỗi tối lại không quá khó chấp nhận.

Tổng kết

Samsung Galaxy Watch 8 Classic kết hợp thiết kế hướng tới sự bền bỉ, màn hình hiển thị rõ ràng, hiệu năng ổn định và hệ thống tính năng theo dõi sức khỏe đa dạng, phù hợp với người dùng quan tâm đến quản lý và cải thiện tình trạng sức khỏe.

Tuy vậy, với những ai ưu tiên thời lượng pin dài hoặc muốn một thiết bị nhẹ, gọn để đeo liên tục, đặc biệt khi ngủ hoặc vận động cường độ cao, mẫu này có thể chưa phải lựa chọn phù hợp nhất.

Video: Đoàn Thủy, Khánh Vi