Thiếu niên nhập viện nguy kịch vì làm theo mẹo vặt trên mạng

Thiếu niên nhập viện nguy kịch vì tin vào mẹo vặt trên mạng (Hình minh hoạ: Getty).

Trong bối cảnh mạng xã hội tràn ngập các “mẹo sức khỏe” thiếu kiểm chứng, ranh giới giữa thông tin hữu ích và lời khuyên nguy hiểm ngày càng trở nên mong manh.

Mới đây, truyền thông Nga đưa tin về một trường hợp y khoa đáng chú ý tại Moscow, khi một thiếu niên 17 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau khi làm theo hướng dẫn sai lệch trên mạng.

Theo các báo cáo, thiếu niên này tin rằng việc uống máu của chính mình có thể giúp tăng nồng độ hemoglobin và cải thiện thể lực. Từ niềm tin đó, cậu đã tự dùng ống tiêm rút máu từ tĩnh mạch rồi uống trực tiếp.

Không lâu sau, cơ thể xuất hiện phản ứng bất thường với các triệu chứng như buồn nôn, sốt và rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng, buộc gia đình phải gọi xe cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định nguyên nhân liên quan trực tiếp đến hành vi tự ý can thiệp cơ thể theo các nội dung sức khỏe không có cơ sở khoa học.

Trả lời kênh Moscow24, bác sĩ Andrei Kondrakhin cho biết hệ tiêu hóa của con người không được thiết kế để xử lý máu tươi. Máu chứa hàm lượng sắt cao và các thành phần sinh học phức tạp, có thể gây kích ứng mạnh niêm mạc dạ dày, dẫn tới nôn mửa và rối loạn tiêu hóa.

Theo các chuyên gia, việc uống máu không giúp cơ thể hấp thụ sắt hay tăng huyết sắc tố như nhiều người lầm tưởng. Ngược lại, hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ mất nước, rối loạn chuyển hóa và nhiễm trùng, đặc biệt nếu việc lấy máu không bảo đảm vô trùng.

Vụ việc được xem là lời cảnh báo rõ ràng về hậu quả của việc tin theo các trào lưu “tự chăm sóc sức khỏe” lan truyền trên mạng xã hội. Các bác sĩ khuyến cáo, trước khi áp dụng bất kỳ phương pháp nào tác động trực tiếp đến cơ thể, người dân cần trang bị kiến thức y khoa cơ bản hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia.

Sự việc là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với giới trẻ: Trước khi làm theo bất kỳ trào lưu sức khỏe nào trên mạng, hãy trang bị cho mình kiến thức nền tảng hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia.

Cơ thể con người là một cỗ máy sinh học phức tạp, không phải là nơi để thử nghiệm những ý tưởng điên rồ thiếu căn cứ khoa học.