Chuyên gia dự báo giá Bitcoin năm 2026 cao nhất 225.000 USD

Trong năm 2025, thị trường tiền điện tử đã được hỗ trợ bởi môi trường pháp lý thuận lợi tại Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức cũng góp phần thúc đẩy thị trường phát triển.

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, giá Bitcoin đã đạt kỷ lục cao nhất mọi thời đại gần 125.000 USD vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, trong bối cảnh vĩ mô có nhiều diễn biến khó dự báo, các nhà đầu tư đã đánh giá lại tài sản rủi ro và những người nắm giữ tiền điện tử bắt đầu bán ra.

Giá Bitcoin hiện đã giảm khoảng 30% so với mức đỉnh vào tháng 10/2025 (Ảnh: CryptoNews).

Tâm lý sợ hãi đã gây ra một đợt bán tháo trên diện rộng, khiến giá Bitcoin lao dốc xuống còn 80.000 USD. Đến ngày 8/1, Bitcoin đã hồi phục lên mức 90.000 USD nhưng vẫn còn cách khá xa so với mức đỉnh từng đạt được trước đó.

Chia sẻ với CNBC, các chuyên gia có góc nhìn tương đối khác nhau về Bitcoin trong năm 2026. Một số ý kiến lạc quan tin rằng Bitcoin có thể tăng cao lên mức 225.000 USD. Trong khi đó, những đánh giá khắt khe hơn dự đoán giá Bitcoin có thể giảm xuống 75.000 USD.

Carol Alexander: 75.000-150.000 USD

Theo Carol Alexander, giáo sư tài chính tại Đại học Sussex, giá Bitcoin sẽ có mức biến động cao trong phạm vi 75.000-150.000 USD. Trong đó, mức giao dịch trọng tâm nằm ở khoảng 110.000 USD.

Vị chuyên gia này nhận định thị trường đang trải qua quá trình chuyển đổi. Trong quá khứ, giá Bitcoin được thúc đẩy bởi các nhà giao dịch cá nhân. Hai năm qua, ngày càng nhiều nhà đầu tư tổ chức tham gia vào lĩnh vực này. Xu hướng trên sẽ tiếp diễn trong năm 2026.

CoinShares: 120.000-170.000 USD

James Butterfill, trưởng bộ phận nghiên cứu của CoinShares, một công ty quản lý tài sản tập trung vào tiền điện tử, dự đoán giá Bitcoin sẽ dao động trong khoảng 120.000-170.000 USD vào năm 2026. Theo đó, diễn biến giá sẽ trở nên tích cực hơn vào nửa cuối năm.

Butterfill cho biết các nhà đầu tư đang theo dõi xem ai sẽ trở thành chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sau khi nhiệm kỳ của Jerome Powell kết thúc vào tháng 5. Người mới được kỳ vọng sẽ theo “chủ nghĩa ôn hòa”.

Vào tháng 12/2024, Butterfill từng đưa ra dự báo Bitcoin có thể giảm xuống khoảng 80.000 USD vào năm 2025. Và điều đó đã xảy ra. Ông cũng nói rằng Bitcoin có thể tăng tới 150.000 USD vào năm ngoái, nhưng dự báo này đã không chính xác.

Standard Chartered: 150.000 USD

Standard Chartered đưa ra dự báo giá Bitcoin sẽ đạt mức 150.000 USD vào năm 2026. Con số này giảm đáng kể so với dự báo 300.000 USD được đưa ra vào tháng 12/2025.

Nhiều chuyên gia bày tỏ quan điểm lạc quan về sự tăng trưởng của Bitcoin trong năm 2026 (Ảnh: Freepik).

Geoff Kendrick, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tài sản kỹ thuật số của ngân hàng, cho biết việc Bitcoin giảm giá trong năm 2025 là “nằm trong giới hạn dự kiến”. Tuy nhiên, diễn biến giá đó đã khiến Standard Chartered phải điều chỉnh dự báo của mình.

“Chúng tôi cho rằng sự tăng giá của Bitcoin trong tương lai sẽ chủ yếu được thúc đẩy bởi một yếu tố duy nhất, đó là việc mua vào từ các quỹ ETF”, Kendrick nói.

Maple Finance: 175.000 USD

Sidney Powell, CEO của Maple Finance, cho biết ông dự đoán mức giá 175.000 USD cho mỗi Bitcoin trong năm 2026. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi việc cắt giảm lãi suất và sự chấp nhận ngày càng tăng của các tổ chức đối với Bitcoin.

Vị CEO nhận định cột mốc quan trọng đối với Bitcoin sẽ diễn ra trong năm 2026, khi hoạt động cho vay thế chấp bằng Bitcoin vượt quá 100 tỷ USD.

“Những người nắm giữ Bitcoin ngày càng thông minh hơn. Họ không muốn bán Bitcoin của mình. Họ muốn vay tiền dựa trên nó. Điều này tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực khi ít áp lực bán hơn, nhiều tiện ích hơn và giá cao hơn”, Sidney Powell chia sẻ.

Bit Mining: 75.000-225.000 USD

Youwei Yang, nhà kinh tế trưởng tại Bit Mining, dự đoán Bitcoin sẽ có biến động mạnh trong năm 2026. Yang dự báo phạm vi dao động của giá Bitcoin sẽ nằm trong khoảng 75.000-225.000 USD.

“2026 có thể là một năm tăng trưởng mạnh mẽ đối với Bitcoin. Thị trường được hỗ trợ bởi khả năng cắt giảm lãi suất và lập trường pháp lý thuận lợi hơn đối với tiền điện tử. Tuy nhiên, sự biến động cao hơn có thể xảy ra trong bối cảnh những bất ổn kinh tế vĩ mô và địa chính trị đang diễn ra”, Yang nói.

Nexo: 150.000-200.000 USD

Theo Iliya Kalchev, nhà phân tích tại sàn giao dịch tiền điện tử Nexo, năm 2026 sẽ là một năm lạc quan đối với Bitcoin. Những người nắm giữ dài hạn đã kết thúc chu kỳ bán ra và nguồn vốn từ các tổ chức dần tăng lên.

“Bitcoin đang bước vào năm 2026 với nguồn cung thấp hơn và cơ sở vốn rộng hơn. Nếu kinh tế vĩ mô thuận lợi và các chính sách được nới lỏng, Bitcoin có thể quay trở lại và hoàn toàn vượt qua mức giá kỷ lục trước đó”, Kalchev nói.