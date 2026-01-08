Điện thoại Trung Quốc giống iPhone 17 Pro, pin 10.080mAh nhưng vẫn mỏng

Một trong những giải pháp để cải thiện thời gian sử dụng smartphone là trang bị pin dung lượng lớn. Tuy nhiên, pin lớn thường khiến thiết bị dày và nặng hơn, ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ và trải nghiệm cầm nắm.

Mới đây, Honor ra mắt mẫu Power2 với pin dung lượng lên tới 10.080mAh, song độ dày chỉ 7,98mm và khối lượng 216g, tương đương nhiều smartphone phổ biến trên thị trường.

Honor Power2 có thiết kế bên ngoài rất giống iPhone 17 Pro (Ảnh: Honor).

Sở dĩ đạt được điều này là nhờ Power2 sử dụng pin silicon-carbon, một biến thể cải tiến của pin lithium-ion, trong đó cực âm được cấu tạo từ hợp chất silicon kết hợp carbon thay cho than chì truyền thống.

Cấu trúc này giúp pin có mật độ năng lượng cao hơn, cho phép tăng dung lượng lưu trữ trong cùng kích thước vật lý. Nhờ đó, các nhà sản xuất có thể tích hợp pin dung lượng lớn mà không làm thiết bị dày hoặc nặng hơn đáng kể.

Bên cạnh điểm nhấn về pin và độ mỏng, Power2 còn gây chú ý với thiết kế mặt lưng lấy cảm hứng từ dòng iPhone cao cấp, với cụm camera đặt trong mô-đun lớn dạng “đảo”. Dù chỉ được trang bị hệ thống camera kép, Honor vẫn lựa chọn tạo hình ba ống kính để tăng tính nhận diện cho sản phẩm.

Thiết bị cũng có tùy chọn màu cam, tông màu từng tạo được sự quan tâm lớn trên các mẫu smartphone cao cấp gần đây.

Về cấu hình, Honor Power2 sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6,79 inch, độ phân giải 2640x1200, tần số quét 120Hz. Sản phẩm được trang bị chip MediaTek Dimensity 8500 Elite (tiến trình 4nm), đi kèm RAM 12GB và các tùy chọn bộ nhớ trong 256GB hoặc 512GB.

Ở mặt sau, Power2 có cụm camera kép gồm camera chính 50 megapixel và camera góc siêu rộng 16 megapixel. Camera trước có độ phân giải 16 megapixel, phục vụ nhu cầu chụp ảnh selfie và gọi video.

Dù sở hữu thỏi pin dung lượng lớn, Honor Power2 vẫn có thiết kế mỏng tương tự các mẫu smartphone khác trên thị trường (Ảnh: Honor).

Honor Power2 hỗ trợ công suất sạc lên đến 80W, giúp tiết kiệm thời gian khi sạc viên pin dung lượng lớn. Sản phẩm được trang bị cảm biến vân tay trong màn hình, khả năng chống nước, hỗ trợ kết nối mạng 5G.

Honor Power2 sẽ được bán ra đầu tiên tại thị trường Trung Quốc với giá khởi điểm 2.699 tệ (tương đương 10,1 triệu đồng). Phiên bản bộ nhớ lưu trữ 512GB có giá 2.999 tệ (tương đương 11,3 triệu đồng).