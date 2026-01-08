Việt Nam thành lập Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn

Bán dẫn được xác định là công nghệ chiến lược quốc gia (Ảnh: ST).

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định quy định về Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Công nghiệp công nghệ thông tin.

Theo Quyết định số 4386/QĐ-BKHCN (VNMPW/CC), Trung tâm có nhiệm vụ hỗ trợ cơ quan, tổ chức, cá nhân sản xuất thử chip bán dẫn thông qua việc cung cấp công cụ, thư viện phần mềm thiết kế chip, hỗ trợ kỹ thuật trong các khâu thiết kế và tổ chức hoạt động sản xuất thử.

Trung tâm thực hiện kết nối, phối hợp với các nhà máy chế tạo, đóng gói, kiểm thử và các đối tác công nghệ trong hoạt động sản xuất thử chip bán dẫn.

Đồng thời, Trung tâm tổ chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn thông qua các khóa đào tạo, hoạt động thực hành, hỗ trợ các trường đại học trong công tác thiết kế chip bán dẫn.

Trung tâm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và thương mại hóa sản phẩm chip bán dẫn; liên kết với các quỹ đầu tư, chương trình tài trợ quốc gia nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; thực hiện đo kiểm, đánh giá hiệu suất chip bán dẫn sau giai đoạn sản xuất thử nghiệm.

Bên cạnh đó, Trung tâm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái và tăng cường liên kết quốc tế thông qua việc xây dựng mạng lưới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của các quốc gia phát triển trong lĩnh vực bán dẫn; chia sẻ dữ liệu và công nghệ mở; khuyến khích phát triển thư viện thiết kế chip mở, hình thành cộng đồng chia sẻ tri thức thiết kế chip.

Trung tâm cũng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sản xuất thử nghiệm chip bán dẫn, cấp quyền sử dụng phần mềm thiết kế EDA, chia sẻ thư viện thiết kế chip IP, kiểm tra kỹ thuật thiết kế, đào tạo, thử nghiệm và các dịch vụ khác phục vụ phát triển chip bán dẫn theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ KH&CN, bán dẫn được xác định là công nghệ chiến lược, đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khẳng định vị thế quốc gia.

Việt Nam tham gia ngành này với một số tiềm năng, thuận lợi, như vị trí địa chính trị chiến lược, nằm ở trung tâm Đông Nam Á, gần các trung tâm sản xuất chip hàng đầu, giúp Việt Nam thuận lợi trong việc đón dòng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Độ mở kinh tế cao cùng mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp cũng tạo điều kiện cho các tập đoàn công nghệ dễ dàng đầu tư và hợp tác.

Ngoài ra, Việt Nam có nền sản xuất điện tử quy mô lớn với kim ngạch xuất khẩu phần cứng đạt hơn 132 tỷ USD trong năm 2024, cùng lực lượng lao động trẻ, dồi dào, với 1,9 triệu người làm việc trong lĩnh vực công nghệ và hơn 7.000 kỹ sư thiết kế chip.

Hiện Việt Nam có hơn 170 dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bán dẫn với tổng vốn gần 11,6 tỷ USD, tập trung ở hai công đoạn chính là thiết kế chip và đóng gói, kiểm thử. Khoảng 60 doanh nghiệp thiết kế, 8 dự án đóng gói - kiểm thử và hơn 20 doanh nghiệp sản xuất, cung ứng vật liệu, thiết bị đã hiện diện tại Việt Nam.