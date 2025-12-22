soundcore R60i NC: Tai nghe giá rẻ có AI giống AirPods, chống ồn đủ dùng

+ Ưu điểm:

- Chất âm thiên bass mạnh mẽ.

- Đa dạng tính năng.

- Thời lượng pin khỏe.

+ Hạn chế:

- Dải âm trung và cao còn hạn chế.

- Khả năng chống ồn trung bình.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Với mức giá dễ tiếp cận, tai nghe soundcore R60i NC sẽ phù hợp với nhóm người dùng là học sinh, sinh viên hoặc những ai yêu thích các dòng nhạc sôi động.

Đây không phải là lựa chọn phù hợp nếu bạn là người có yêu cầu cao về chất lượng âm thanh hoặc cần một chiếc tai nghe có khả năng chống ồn tuyệt đối.

Thiết kế và trải nghiệm sử dụng

Soundcore R60i NC sở hữu thiết kế hộp sạc dạng hộp phấn, mặt trước tích hợp một dải đèn LED nhỏ. Thuộc phân khúc phổ thông, toàn bộ hộp sạc và tai nghe đều được hoàn thiện bằng chất liệu nhựa. Dù vậy, sản phẩm cho cảm giác gia công khá tốt, bản lề chắc chắn, không có hiện tượng "ọp ẹp" trong quá trình sử dụng.

Hộp sạc của Soundcore R60i NC có kích thước nhỏ gọn, bề mặt hoàn thiện dạng nhám giúp hạn chế bám vân tay và vết bẩn trong quá trình sử dụng. Cổng sạc USB-C được bố trí ở mặt sau, đi kèm một lỗ xỏ dây tiện lợi để người dùng gắn dây đeo. Điểm trừ là hộp sạc không được trang bị phím cứng, khiến việc thiết lập lại tai nghe trong một số tình huống kém thuận tiện hơn.

Tai nghe sở hữu thiết kế thân dài quen thuộc, tương tự phần lớn các mẫu tai nghe in-ear trên thị trường. Kiểu dáng này giúp thao tác cảm ứng dễ dàng hơn, đồng thời tăng độ ổn định khi đeo, đặc biệt trong các hoạt động di chuyển như đi bộ hoặc chạy bộ.

Đây không phải là dòng sản phẩm được thiết kế dành cho luyện tập thể thao chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tai nghe vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu vận động nhẹ và chạy bộ hằng ngày. Trong thử nghiệm chạy bộ ngoài trời, tai nghe bám tai khá chắc, không xuất hiện tình trạng lung lay hay rơi rớt trong quá trình vận động.

Ngoài ra, thiết bị đạt chuẩn kháng bụi, nước IP55, giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng ngoài trời hoặc trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Dù vậy, thiết kế in-ear nói chung vẫn tồn tại những hạn chế nhất định về cảm giác đeo. Với những người chưa quen sử dụng tai nghe nhét tai, sản phẩm có thể tạo cảm giác bí tai, thậm chí gây khó chịu hoặc nhức hốc tai khi đeo trong thời gian dài.

Để khắc phục vấn đề trên, một số dòng sản phẩm tai nghe cao cấp sẽ đi kèm với miếng đệm mút từ vật liệu foam hoặc bọt biển, mang lại cảm giác đeo mềm mại và dễ chịu hơn.

soundcore R60i NC không có trang bị này. Bù lại, tai nghe đi kèm với 3 miếng đệm mút bằng cao su với các kích thước khác nhau để người dùng có thể thay thế phù hợp với kích thước tai.

Chất lượng âm thanh và các tính năng thông minh

Soundcore R60i NC được trang bị driver 11mm phủ titan, hỗ trợ codec LDAC và đạt chứng nhận Hi-Res Audio. Nhờ đó, tai nghe có khả năng truyền tải âm thanh với lượng dữ liệu lớn hơn so với chuẩn AAC thông thường, hứa hẹn chất lượng âm thanh chi tiết và giàu thông tin hơn.

Tuy nhiên, để khai thác tối đa lợi thế này, người dùng cần sử dụng các tệp âm thanh chất lượng cao cùng thiết bị phát tương thích với LDAC.

Về chất âm, Soundcore R60i NC có âm trường khá dày, thiên hướng ấm. Dải bass thể hiện rõ lực đánh, gọn và chắc, không bị ù nền. Dù vậy, với những bản nhạc có tiết tấu nhanh hoặc giàu năng lượng, lượng bass đôi lúc hơi dư, lấn át phần nào dải mid và treble, khiến tổng thể âm thanh chưa thực sự cân bằng.

Với những người có yêu cầu cao về độ cân bằng, tai nghe cho phép tùy chỉnh EQ để giảm bớt dải trầm. Điểm cộng là thiết bị tích hợp sẵn nhiều chế độ âm thanh, đồng thời hỗ trợ tùy chỉnh EQ, giúp người dùng dễ dàng cá nhân hóa theo sở thích.

Tai nghe được trang bị tổng cộng 6 micro, phục vụ cả nhu cầu đàm thoại và chống ồn chủ động. Micro thoại bắt tiếng tốt, cho phép người dùng giao tiếp với âm lượng bình thường ngay cả khi sử dụng ngoài trời, vẫn đảm bảo giọng nói rõ ràng.

Khả năng chống ồn chủ động của Soundcore R60i NC ở mức tương đương các sản phẩm cùng phân khúc, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong những môi trường không quá phức tạp như văn phòng hay quán cà phê. Tuy nhiên, trong không gian đông đúc, tai nghe chủ yếu chỉ triệt tiêu được các tạp âm nền thông thường, còn tiếng nói lớn hoặc âm thanh tần số cao vẫn lọt vào khá nhiều. Khi đó, người dùng cần mở nhạc trên mức 40% để lấn át tiếng ồn xung quanh.

Xét trong tầm giá phổ thông, khả năng chống ồn của sản phẩm được đánh giá là hiệu quả. Dù vậy, với những người đã quen sử dụng tai nghe chống ồn cao cấp, trải nghiệm có thể chưa thực sự thỏa mãn.

Bù lại, chế độ xuyên âm hoạt động ổn định, giúp người dùng nghe rõ giao tiếp xung quanh mà không cần tháo tai nghe. Âm thanh môi trường được tái tạo tương đối tự nhiên, không gây méo tiếng.

Đáng chú ý, Soundcore R60i NC là một trong số ít tai nghe không dây ở phân khúc phổ thông được trang bị tính năng chuyển đổi âm thanh thường sang Spatial Audio, mang lại trải nghiệm âm thanh không gian tương tự một số mẫu tai nghe cao cấp.

Trải nghiệm ở chế độ chơi game với PUBG Mobile cho thấy tai nghe mang lại hiệu ứng âm thanh không gian khá tốt, tiếng súng và bước chân được tái hiện rõ ràng, giúp người chơi dễ định hướng. Độ trễ âm thanh được kiểm soát tốt, gần như không nhận thấy hiện tượng lệch tiếng trong quá trình chơi.

Soundcore R60i NC còn hỗ trợ tính năng dịch thuật AI theo thời gian thực, trong đó có tiếng Việt. Khi kích hoạt, ứng dụng sẽ ghi âm, xử lý và truyền nội dung dịch trực tiếp đến tai nghe. Đây là điểm cộng đáng chú ý, bởi không nhiều mẫu tai nghe trong phân khúc phổ thông được trang bị tính năng này.

Thiết bị sử dụng chuẩn Bluetooth 6.1, cho tốc độ kết nối nhanh, độ trễ thấp và khả năng duy trì kết nối ổn định trong phạm vi khoảng 10m, hiếm khi xảy ra tình trạng ngắt quãng hay chập chờn. Tai nghe cũng hỗ trợ kết nối đồng thời hai thiết bị, thuận tiện khi chuyển đổi giữa điện thoại và máy tính.

Về pin, tai nghe cho thời gian sử dụng khoảng 10 giờ khi tắt chống ồn và khoảng 8 giờ khi bật chống ồn. Khi kết hợp với hộp sạc, tổng thời gian sử dụng có thể đạt tới 50 giờ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong nhiều ngày.

Tổng kết

Trong phân khúc giá dưới 1 triệu đồng, soundcore R60i NC cạnh tranh với một số đối thủ trong cùng phân khúc như Huawei FreeBuds 5i, Xiaomi Redmi Buds 6, Soundpeats Capsule 3 Pro, OPPO ENCO Buds 3 Pro và Realme Buds T200.

Với mức giá dễ tiếp cận, Soundcore R60i NC phù hợp với nhóm người dùng phổ thông như học sinh, sinh viên hoặc những ai ưa chuộng các thể loại nhạc sôi động. Sản phẩm ghi điểm nhờ hệ thống tính năng đa dạng trong tầm giá, từ chống ồn chủ động, chế độ xuyên âm đến hỗ trợ dịch thuật AI và âm thanh không gian.

Tuy nhiên, đây không phải lựa chọn dành cho người dùng có yêu cầu khắt khe về độ cân bằng âm thanh hoặc kỳ vọng khả năng chống ồn ở mức cao cấp. Bên cạnh đó, thiết kế tai nghe in-ear có thể gây cảm giác bí tai, đặc biệt với những người chưa quen đeo tai nghe trong thời gian dài.