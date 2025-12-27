Đánh giá Aqua10 Roller: Robot hút bụi tích hợp cuộn lăn có đáng mua?

+ Ưu điểm:

- Lực hút mạnh, hỗ trợ công nghệ lau nhà tiên tiến.

- Hệ thống cuộn lăn cho hiệu quả làm sạch cao.

- AI nhận diện và tránh né đồ vật hiệu quả.

+ Hạn chế:

- Giá thành không dễ tiếp cận với người dùng phổ thông.

- Việc bảo trì phức tạp hơn robot hút bụi thông thường.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Aqua10 Roller hướng tới các gia đình đề cao tiện nghi, tự động hóa và khả năng vệ sinh chuyên sâu, đặc biệt hữu ích cho người nuôi thú cưng hoặc quá bận rộn.

Do mức giá khá cao, sản phẩm này chủ yếu phù hợp với những khách hàng có điều kiện tài chính dư dả. Với cơ chế hoạt động phức tạp, sản phẩm cũng cần bảo trì, bảo dưỡng đúng cách.

Thiết kế

Aqua10 Roller được xem là phiên bản rút gọn của mẫu Aqua 10 Pro Track. Do đó, thiết bị thừa hưởng nhiều đặc tính giống với phiên bản tiền nhiệm, từ ngoại hình cho đến các tính năng thông minh. Robot có thiết kế dạng tròn quen thuộc, nhưng hệ thống radar đã không còn khả năng thò thụt như trên phiên bản cao cấp.

Hệ thống trạm sạc vẫn giữ nguyên thiết kế vuông vức, tối giản với mặt nhựa nhám giúp che đi các thành phần bên trong. Mặt trước được phủ hoa văn vân đá cẩm thạch, tạo hiệu ứng thị giác giống như một món nội thất trang trí trong không gian gia đình.

Phần trạm sạc này có kích thước không quá lớn, có thể bố trí gọn gàng tại các góc trong gia đình. Trọng lượng của trạm sạc cũng không quá nặng (khoảng 10kg), giúp cho quá trình di chuyển khá dễ dàng mỗi khi cần vệ sinh khu vực xung quanh.

Phía trên trạm sạc bố trí bình nước sạch có dung tích 4,5 lít và bình nước bẩn dung tích 4 lít. Hai bình nước sạch và bình nước bẩn được thiết kế với hai màu sắc khác nhau để người dùng dễ dàng nhận diện. Bên dưới là nơi chứa ngăn đựng dung dịch vệ sinh và túi rác.

Khả năng nhận diện và tránh né vật thể

Aqua10 Roller được trang bị hệ thống tránh chướng ngại vật thông minh 3DAdapt. Với sự kết hợp của khả năng phân tích ánh sáng cấu trúc 3D, đèn LED và camera AI, robot có thể nhận diện hơn 240 loại vật cản khác nhau.

Đồng thời, robot cũng tích hợp đèn LED chiếu sáng để có thể nhận diện vật cản tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu. Hệ thống này hoạt động khá hiệu quả khi có thể tránh né được cả những vật cản nhỏ và khó như dây điện, đôi tất hay cây bút. Trong suốt quá trình thử nghiệm thực tế hơn 2 tuần, robot hoàn toàn không bị mắc kẹt hay cần phải “giải cứu”.

Hệ thống cảm biến này còn được sử dụng để thiết lập bản đồ ảo. Thử nghiệm với căn chung cư 60m2, robot mất khoảng 4 phút để có thể quét và tạo lập bản đồ ảo cho các phòng. Người dùng cũng có thể kết nối robot với ứng dụng trên điện thoại để điều khiển các chế độ dọn dẹp hay thiết lập khu vực dọn dẹp phù hợp với nhu cầu.

Đáng chú ý, robot còn có khả năng vượt qua bậc thềm đơn cao 4,2cm và ngưỡng cửa đôi 6cm. Thiết kế mới giúp robot vượt qua các địa hình phức tạp như gờ cửa và bậc thấp, tránh bị kẹt và duy trì quá trình làm sạch trơn tru, liền mạch.

Tính năng này đặc biệt hữu dụng với những căn nhà có nhiều phòng được ngăn cách bởi các bậc thềm hoặc gờ chắn. Người dùng sẽ không còn phải tốn thời gian và công sức để thiết lập cho robot lau dọn từng phòng như trước.

Hiệu suất làm sạch và bảo trì

Robot tích hợp hệ thống chổi chống rối kép HyperStream, bao gồm một chổi cao su TPU và một chổi lông cao su có thể sử dụng trên nhiều loại bề mặt khác nhau như thảm, sàn gỗ hay sàn gạch. Hai chổi xoay ngược chiều cùng với luồng khí hút mạnh sẽ giải quyết các vấn đề về tóc và lông thú cưng. Robot có thể xử lý sợi tóc dài tới 50cm.

Sau hơn 2 tuần sử dụng, chổi chính hoàn toàn không bị vướng lại bất cứ sợi tóc nào. Điều này đặc biệt quan trọng bởi người dùng sẽ không cần phải tốn thời gian cho việc gỡ rối tóc hoặc lông thú cưng trong suốt quá trình sử dụng.

Phần chổi cạnh cũng được thiết kế để có thể mở rộng một cách linh hoạt. Thiết kế này đảm bảo làm sạch hiệu quả tại các góc và cạnh, bao phủ các khu vực khó tiếp cận như góc tường hay chân bàn, ghế và nhiều đồ nội thất khác.

Chổi phụ được thiết kế theo cơ chế gắn ốc vít, thay vì dạng hít nam châm như một số đối thủ khác trên thị trường. Cơ chế này giúp chổi cạnh có thể giữ chắc chắn vào thân robot, không bị rơi trong quá trình sử dụng.

Tuy nhiên, cơ chế gắn ốc vít cũng có những hạn chế nhất định. Người dùng sẽ cần chú ý nhiều hơn đến việc gỡ rối cho chổi phụ, đặc biệt là khi tóc và lông thú cuốn vào thân chổi.

Thiết bị sở hữu lực hút lên đến 30.000Pa, thuộc nhóm robot có lực hút mạnh nhất hiện có trên thị trường. Điều này cho phép thiết bị có thể dễ dàng hút sạch các mảnh vụn như vụn giấy, tóc và cát trên nhiều bề mặt khác nhau một cách dễ dàng.

Dĩ nhiên, khi sử dụng ở công suất tối đa, tiếng ồn phát ra cũng tương đối lớn. Đối với quá trình dọn dẹp hàng ngày, người dùng nên sử dụng ở chế độ tiêu chuẩn để không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất dọn dẹp.

Hiện nay, phần lớn robot trên thị trường đều sử dụng giẻ lau dạng xoay tròn để lau nhà. Khoảng một năm trở lại đây, giẻ lau dạng cuộn lăn bắt đầu được tích hợp lên một số dòng robot cao cấp. Đến nay, lượng thiết bị tích hợp công nghệ này vẫn chưa phổ biến.

Aqua10 Roller là một trong số ít robot thuộc phân khúc cao cấp tích hợp giẻ lau cuộn lăn. Hiểu một cách đơn giản, nhà sản xuất đã mang nguyên lý hoạt động của những dòng máy hút bụi lau sàn cầm tay và tích hợp vào bên trong robot, thay thế cho giẻ lau dạng xoay tròn truyền thống.

Công nghệ này không chỉ khác biệt trong thiết kế giẻ lau, mà còn thay đổi về quá trình robot thực hiện công việc lau nhà.

Với những mẫu robot dùng giẻ lau dạng xoay tròn, thiết bị sẽ lau nhà và trở về trạm sạc sau một khoảng thời gian nhất định để giặt giẻ rồi tiếp tục lặp lại quá trình trên. Tuy nhiên, giải pháp này chưa hoàn toàn tối ưu bởi khi giẻ lau bị bẩn, robot có thể sẽ làm lan rộng vết bẩn và tăng nguy cơ lây nhiễm chéo.

Aqua10 Roller vận hành theo quy trình vừa lau vừa giặt giẻ liên tục trong lúc di chuyển. Hệ thống 12 đầu phun sẽ điều chỉnh lượng nước để lau nhà, giữ cho giẻ lau luôn ẩm đều. Cuộn lăn khi đó sẽ quay với tốc độ 100 vòng/ phút và tạo ra áp lực 9-11N để làm sạch bề mặt sàn.

Sau đó, thanh gạt giẻ lau sẽ vắt sạch nước bẩn. Lượng nước này được đưa vào hộc nước thải bằng áp suất cao, ngăn chặn dòng chảy ngược và ô nhiễm thứ cấp. Bơm áp suất cao sẽ hút nước bẩn và phân phối nước sạch vào giẻ lau, giúp giẻ tự làm sạch ngay trong khi đang lau nhà.

Các bước này liên tục được lặp lại và tạo thành một quy trình lau dọn khép kín. Nhờ vậy, robot luôn lau nhà bằng nước mới, hạn chế tối đa việc kéo vết bẩn từ phòng này sang phòng khác và rút ngắn thời gian làm sạch.

Dĩ nhiên, giải pháp này cũng có hạn chế khi robot sẽ tiêu thụ nhiều nước hơn so với việc sử dụng giẻ lau dạng xoay tròn truyền thống. Thêm vào đó, cơ chế thiết kế phức tạp hơn cũng yêu cầu việc bảo trì thiết bị cẩn thận hơn.

Trên thực tế, hiệu quả làm sạch từ công nghệ lau xoay tròn và cuộn lăn sẽ không quá khác biệt nếu sàn nhà không quá bẩn. Sự khác biệt về khả năng làm sạch của công nghệ cuộn lăn chỉ thực sự rõ rệt khi xử lý các vết bẩn ướt dạng sệt phức tạp, chẳng hạn như trà sữa, cà phê hay nước tương bị đổ trên sàn.

Khi di chuyển lên thảm, robot sẽ tự động nâng cuộn lăn lên 14mm để ngăn nước thấm, đồng thời tăng lực hút để xử lý bụi bẩn trong sợi thảm. Đáng chú ý, tính năng AutoSeal Roller Guard sẽ kích hoạt một nắp che đóng kín cuộn lăn lại. Thiết kế cơ khí này giúp cách ly hoàn toàn cuộn lăn ướt với mặt thảm, đảm bảo thảm không bị dính nước hay ẩm mốc trong quá trình robot hút bụi.

Sau khi thực hiện xong quá trình lau dọn, robot sẽ quay trở lại trạm sạc để tự vệ sinh và sạc pin. Trạm sạc của Aqua10 Roller hoạt động như một trung tâm điều khiển và bảo trì, giúp robot có thể thu gom rác và vệ sinh một cách hoàn toàn tự động. Trạm sạc còn cho phép tự động giặt giẻ bằng nước nóng 100 độ C, giúp làm sạch sâu và loại bỏ các vết bẩn cứng đầu hiệu quả hơn.

Tổng kết

Aqua10 Roller được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá 25 triệu đồng. Xét trong cùng phân khúc, thiết bị cạnh tranh với một số đối thủ như Roborock Saros 10 và Ecovacs X11 Omni Cyclone.

Trong bối cảnh robot lau nhà sử dụng cuộn lăn vẫn còn chưa phổ biến, Aqua10 Roller là một lựa chọn đáng cân nhắc khi kết hợp được khả năng tự vận hành thông minh của robot và hiệu suất làm sạch tối ưu của máy lau sàn cầm tay.

Thiết bị phù hợp với các gia đình có yêu cầu cao về sự tiện nghi, tự động hóa và vệ sinh chuyên sâu, đặc biệt là những người nuôi thú cưng hoặc người bận rộn tìm kiếm giải pháp làm sạch toàn diện.

Đổi lại, chi phí vẫn là một rào cản tiếp cận. Công nghệ mới khiến người dùng phải chi trả một khoản cao hơn đáng kể so với nhiều mẫu robot hút bụi lau nhà dùng giẻ lau xoay tròn trên thị trường.