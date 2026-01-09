CES 2026: Nhược điểm lớn nhất của robot hút bụi đã được khắc phục

Robot hút bụi ngày càng được sử dụng phổ biến. Tuy nhiên, do không thể leo cầu thang, người dùng ở những ngôi nhà nhiều tầng buộc phải trang bị robot riêng cho từng tầng hoặc tự tay mang thiết bị lên xuống khi sử dụng.

Robot hút bụi Saros Rover ở chế độ hoạt động thông thường (Ảnh: PCMag).

Tại triển lãm công nghệ CES 2026, hãng công nghệ Trung Quốc Roborock đã giới thiệu giải pháp khắc phục hạn chế này thông qua mẫu robot hút bụi Saros Rover. Điểm nhấn của sản phẩm là hệ thống chân khớp nối tích hợp vào bánh xe phía sau, cho phép nâng robot lên cao để leo cầu thang và dọn dẹp từng tầng riêng biệt.

Trong quá trình vận hành thông thường, hệ thống khớp chân sẽ thu gọn và ẩn vào bên trong thân máy, giúp robot di chuyển linh hoạt như các mẫu robot hút bụi khác. Cơ chế này chỉ được kích hoạt khi thiết bị cần leo cầu thang.

Hệ thống “chân” được lắp vào bánh sau giúp nâng robot lên cao để leo cầu thang (Ảnh: Cnet).

Thử nghiệm tại CES 2026 cho thấy Saros Rover leo cầu thang khá chậm, mất gần 3 phút để vượt qua 5 bậc. Dù vậy, đây vẫn được xem là một bước tiến đáng kể đối với robot hút bụi và lau nhà tự động.

Thiết bị cũng có thể leo xuống cầu thang theo cơ chế tương tự. Người dùng có thể thiết lập để robot chỉ di chuyển mà không thực hiện hút bụi hay lau chùi các bậc thang nhằm tiết kiệm thời gian.

Cơ chế thu và mở một “chân” giúp robot hút bụi từng bậc thang một cách hiệu quả (Ảnh: Cnet).

Roborock cho biết robot hút bụi của hãng có thể leo được hầu hết các loại cầu thang, từ cầu thang thẳng, cong, xoắn ốc, trải thảm… phù hợp với mọi kiểu thiết kế nhà khác nhau.

Hiện tại Saros Rover vẫn chỉ ở giai đoạn sản phẩm thử nghiệm, Roborock vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm. Ngoài ra, sản phẩm cũng chỉ mới được trang bị chức năng hút bụi, chưa có tính năng lau nhà và tự động giặt giẻ lau.

“Sẽ mất một thời gian để sản phẩm được tung ra thị trường. Chúng tôi vẫn đang xem xét hệ thống lau nhà nào phù hợp với robot này”, Ruben Rodriguez, đại diện Roborock tại triển lãm CES 2026, chia sẻ.

Robot hút bụi được trang bị “chân” để leo cầu thang và cánh tay để nhặt đồ trên sàn được trình diễn tại CES 2026 (Ảnh: The Verge).

Robot hút bụi đang phát triển với tốc độ nhanh, liên tục được bổ sung các tính năng tự động hóa nhằm hỗ trợ việc dọn dẹp nhà cửa. Trước đó, tại CES 2025, nhiều mẫu robot đã được trang bị cánh tay để nhặt vật rơi trên sàn.

Đến nay, việc tích hợp thêm “chân” giúp leo cầu thang tiếp tục mở rộng khả năng vận hành, khiến thiết bị này trở nên đa năng hơn.