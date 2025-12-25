Đánh giá MSI Cubi Z AI 8M: Có gì để cạnh tranh Mac Mini M4?

+ Ưu điểm:

- Thiết kế nhỏ gọn, đầy đủ cổng kết nối.

- Hiệu suất tốt, hoạt động ổn định.

- Hỗ trợ nâng cấp RAM.

+ Hạn chế:

- Thiếu giải pháp bảo mật sinh trắc học.

- Không hỗ trợ nâng cấp dung lượng lưu trữ.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

MSI Cubi Z AI 8M là lựa chọn phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, văn phòng và người dùng cá nhân cần một chiếc máy tính để bàn gọn nhẹ, tiết kiệm diện tích nhưng vẫn bảo đảm hiệu suất ổn định cho công việc hằng ngày.

Thiết bị đáp ứng tốt các nhu cầu làm việc văn phòng, đa nhiệm cơ bản, chỉnh sửa hình ảnh và biên tập video ở mức phổ thông.

Tuy nhiên, do không được trang bị card đồ họa rời và khả năng nâng cấp lưu trữ còn hạn chế, sản phẩm sẽ không phù hợp với người dùng thường xuyên xử lý đồ họa 3D nặng hoặc chơi các tựa game AAA trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, khi cân nhắc mua Mini PC, người dùng cũng cần tính đến chi phí đầu tư thêm màn hình và phụ kiện, bởi tổng chi phí có thể tiệm cận một chiếc laptop có cấu hình tương đương.

Thiết kế và khả năng kết nối

Những chiếc Mini PC là dòng máy tính cỡ nhỏ, nhưng vẫn tích hợp đầy đủ các linh kiện phần cứng như CPU, RAM, SSD và các cổng kết nối để người dùng có thể sử dụng như một chiếc máy tính thông thường. Xu hướng tối ưu không gian làm việc khiến Mini PC trở thành sự lựa chọn hấp dẫn đối với một bộ phận không nhỏ người dùng cá nhân và doanh nghiệp.

Trước đây, để có được kích thước nhỏ gọn, dòng sản phẩm này thường phải hy sinh một số khía cạnh như không được trang bị card đồ họa rời, máy dễ nóng do hạn chế không gian tản nhiệt, khó nâng cấp cấu hình phần cứng.

Với sự phát triển của các bộ xử lý máy tính trong những năm gần đây, các hạn chế của Mini PC đã dần được khắc phục. Đặc biệt, xu hướng sử dụng Mini PC ngày càng bùng nổ khi dòng sản phẩm Mac Mini của Apple tạo nên chuẩn mực cho thiết kế nhỏ gọn nhưng đảm bảo hiệu suất mạnh mẽ.

Đến nay, Mini PC không còn chỉ là những chiếc máy tính nhỏ gọn với hiệu suất đủ dùng cho các tác vụ văn phòng cơ bản. Người dùng đã có thể sử dụng Mini PC cho nhiều công việc khác nhau từ xử lý tác vụ đồ họa hay thậm chí là chơi game.

Mới đây, MSI đã tham gia vào cuộc đua này khi giới thiệu mẫu máy tính Cubi Z AI 8M. Máy vẫn giữ phong cách thiết kế quen thuộc qua nhiều thế hệ của dòng Cubi, với thân hình hộp vuông màu đen và được hoàn thiện nhám.

Thiết bị có trọng lượng 790g và độ dài các cạnh lần lượt 136 x 132 x 50,1mm. Kích thước này nhỉnh hơn đôi chút so với Mac Mini M4, nhưng vẫn đủ nhỏ gọn để người dùng có thể bỏ vào balo và mang theo trong những trường hợp cần thiết.

Thân máy hỗ trợ khung treo chuẩn VESA, cho phép người dùng có thể gắn thiết bị lên tường hoặc phía sau một số màn hình. Thiết kế này giúp tối ưu không gian, biến góc làm việc trở nên tối giản và gọn gàng hơn.

Dù sở hữu thiết kế nhỏ gọn, máy vẫn tích hợp đầy đủ các cổng kết nối ngoại vi. Mặt trước có nút nguồn, cổng tai nghe 3,5mm và 4 cổng USB-A 10Gbps. Mặt sau có 2 cổng USB4 Type-C, 1 cổng USB-A 10Gbps, 1 cổng USB-A 2.0, 2 cổng RJ45 và 2 cổng HDMI.

Cụm cổng kết nối phía sau cho phép thiết lập tới 4 màn hình cùng lúc. Trang bị này sẽ đặc biệt lý tưởng với nhóm người dùng cần làm việc đa nhiệm nhiều màn hình, hỗ trợ xem các nội dung trên nhiều giao diện khác nhau.

Máy cũng hỗ trợ khe cắm thẻ SD, phù hợp với những người làm việc liên quan đến xử lý đồ họa. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ công tắc nguồn gắn ngoài giúp người dùng bật/tắt máy tính tiện lợi hơn, đặc biệt hữu ích khi thiết bị được gắn cố định ở những vị trí khó thao tác.

Có thể thấy, số lượng cổng kết nối trên MSI Cubi Z AI 8M vượt trội hơn hẳn so với Mac Mini M4. Thiết kế này có thể giúp cho máy đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhiều nhóm người dùng khác nhau, từ nhóm làm việc văn phòng, xử lý đa tác vụ cho đến những người làm việc đồ họa.

Tuy nhiên, một điểm khá đáng tiếc là máy không được trang bị cảm biến vân tay để gia tăng khả năng bảo mật.

Mặt dưới máy là lưới tản nhiệt, đồng thời chứa hai lỗ để treo máy. Phần lưới tản nhiệt vừa giúp máy thoáng khí, vừa giúp âm thanh từ loa bên trong có thể truyền ra ngoài. Loa tích hợp cho phép nhận thông báo và thực hiện cuộc gọi mà không cần dùng đến loa ngoài, giúp tiết kiệm không gian và giữ góc làm việc luôn gọn gàng.

Tuy vậy, trải nghiệm thực tế cho thấy loa tích hợp có âm lượng khá nhỏ. Ngay cả khi thiết lập ở mức âm lượng lớn nhất, âm thanh từ loa tích hợp cũng chỉ vừa đủ để nghe trong môi trường ít tiếng ồn. Nếu muốn nghe nhạc hay xem video, người dùng chắc chắn cần gắn thêm loa ngoài để gia tăng trải nghiệm.

Hiệu suất

MSI Cubi Z AI 8M cung cấp 3 tùy chọn khác nhau về cấu hình phần cứng, bao gồm bộ xử lý AMD Ryzen 9 8945HS, AMD Ryzen 7 8845HS hoặc AMD Ryzen 5 8645HS. Cả 3 con chip này đều tích hợp sẵn card đồ họa AMD Radeon 780M. Người dùng có thể lựa chọn các phiên bản chip khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng.

Phiên bản thử nghiệm trong bài đánh giá được trang bị bộ xử lý AMD Ryzen 7 8845HS, SSD 1TB cùng bộ nhớ RAM 16GB. Máy hỗ trợ nâng cấp RAM lên tối đa 64GB, nhưng không có khe SSD trống để nâng cấp thêm. Do đó, nếu có nhu cầu lưu trữ nhiều hình ảnh, video hoặc tài liệu nặng, người dùng có thể sẽ phải sử dụng thêm ổ cứng gắn ngoài.

Đánh giá thông qua phần mềm chấm điểm hiệu suất Geekbench 6, con chip AMD Ryzen 7 8845HS đạt 2.085 điểm đơn nhân và 10.882 điểm đa nhân. Con số này tương đương với nhiều mẫu laptop thuộc phân khúc trung cấp trên thị trường.

Máy có thể đáp ứng tốt hầu hết các công việc văn phòng, xử lý những tập tin văn bản, tài liệu kích thước lớn. Ngoài ra, thiết bị cũng có thể đáp ứng các nhu cầu làm việc liên quan đến đồ họa như chỉnh sửa hình ảnh bằng ứng dụng Adobe Photoshop, Adobe Lightroom hoặc dựng video với phần mềm Adobe Premiere Pro.

Với lợi thế của hệ điều hành Windows 11 Pro, thiết bị còn có thể mang đến khả năng giải trí đa dạng với nhiều tựa game trên thị trường. Đây vốn là một thế mạnh vượt trội của hệ điều hành Windows nói chung so với macOS trên dòng sản phẩm Mac Mini của Apple.

Bộ xử lý đồ họa tích hợp của máy phù hợp để trải nghiệm những tựa game eSport với đồ họa không quá phức tạp. Tuy vậy, người dùng vẫn có thể chơi một số tựa game AAA ở mức thiết lập đồ họa thấp.

Thử nghiệm với một số tựa game đồ họa khủng như “Marvel's Spider-Man 2”, “Black Myth: Wukong” hay “Grand Theft Auto V”, máy mang lại mức xử lý ổn định ở khoảng 40-50 khung hình/giây với thiết lập độ phân giải màn hình Full HD và tắt mọi hiệu ứng đồ họa.

Khi thực hiện các tác vụ này, card đồ họa tích hợp thường sử dụng gần như tối đa hiệu suất. Nhiệt lượng tỏa ra và tiếng quạt chạy cũng lớn hơn. Dung lượng 16GB RAM cũng chỉ đủ để chạy riêng lẻ từng tựa game AAA. Nếu muốn sử dụng đa nhiệm thêm nhiều tác vụ khác như duyệt web hay xem video, người dùng sẽ cần nâng cấp thêm RAM.

Tuy vậy, cũng cần lưu ý rằng dòng sản phẩm này vốn không được sinh ra để tối ưu cho mục đích chơi game đồ họa nặng. Việc ép thiết bị hoạt động tối đa công suất trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến chất lượng linh kiện bên trong.

Ngoài ra, bộ xử lý này còn tích hợp NPU để hỗ trợ xử lý một số tác vụ AI. Máy tích hợp sẵn bộ công cụ MSI Center cho phép tối ưu hóa và phân bổ tài nguyên để nâng cao hiệu suất sử dụng.

Tổng kết

MSI Cubi Z AI 8M nổi bật nhờ thiết kế nhỏ gọn, hỗ trợ khung treo VESA giúp tối ưu không gian sử dụng. Máy cung cấp hiệu suất ổn định, được trang bị hệ thống cổng kết nối đa dạng và cho phép xuất cùng lúc tới 4 màn hình.

Tuy nhiên, thiết bị vẫn còn một số hạn chế như thiếu bảo mật sinh trắc học, không hỗ trợ sẵn khe SSD để mở rộng dung lượng lưu trữ và loa tích hợp có âm lượng nhỏ.

Với ưu thế về sự linh hoạt, đây là giải pháp đáng cân nhắc dành cho các doanh nghiệp hoặc người dùng cá nhân cần trang thiết bị nhỏ gọn, ưu tiên tiết kiệm diện tích và không gian làm việc. Sản phẩm cũng có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhóm người dùng làm việc văn phòng hoặc xử lý các công việc liên quan đến chỉnh sửa hình ảnh, video.

Dù vậy, do giới hạn không tích hợp card đồ họa rời, thiết bị sẽ không phù hợp để sử dụng cho các tác vụ nặng liên quan đến hiệu ứng 3D hoặc chơi game AAA trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, khi chọn mua một chiếc Mini PC, người dùng cũng cần quan tâm đến việc trang bị thêm màn hình và các phụ kiện khác như chuột, bàn phím, camera. Số tiền cần chi trả có thể sẽ ngang bằng với một chiếc laptop có cấu hình tương đương.