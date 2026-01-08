Cuộc thi AI cho học sinh toàn quốc, tổng giá trị giải thưởng 350 triệu đồng

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Sáng 8/1, trường Đại học FPT công bố Cuộc thi AI Young Guru, sân chơi ứng dụng AI dành cho học sinh toàn quốc.

Tổng giá trị giải thưởng 350 triệu đồng, bao gồm tiền mặt, các phần thưởng hiện vật, giấy chứng nhận và học bổng từ Trường Đại học FPT trao tặng.

Cụ thể giải Nhất trị giá 100 triệu đồng, giải Nhì 50 triệu đồng và giải Ba 30 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức trao 4 giải Khuyến khích, mỗi giải 15 triệu đồng và 22 giải Triển vọng, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.

Đây là hoạt động hưởng ứng chủ trương phát triển nguồn nhân lực số, gắn với Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thông qua cuộc thi, ban tổ chức khuyến khích học sinh tiếp cận và học tập về AI một cách bài bản, đồng thời ứng dụng công nghệ này an toàn, hiệu quả và phù hợp với lứa tuổi.

Cuộc thi được tổ chức dưới sự bảo trợ từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, được bảo trợ chuyên môn từ Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương đánh giá, AI Young Guru không đơn thuần là một phong trào trong trường học, mà là bước đi cụ thể nhằm đưa trí tuệ nhân tạo từ các ý tưởng, khái niệm lý thuyết trở thành những sản phẩm có khả năng ứng dụng thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Đồng thời, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, các sản phẩm, dự án tiêu biểu phải được ban tổ chức tăng cường kết nối với cơ quan quản lý, tổ chức và doanh nghiệp, nhằm đưa kết quả cuộc thi vào ứng dụng thực tiễn.