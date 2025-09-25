iPhone 17 Pro Max đọ độ bền với Galaxy S25 Ultra khi thả rơi xuống nền cứng

Bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max đã có nhiều sự thay đổi trong thiết kế so với phiên bản tiền nhiệm, bao gồm việc cụm đảo chứa camera ở mặt lưng được mở rộng ra hết chiều ngang thân máy, đồng thời sản phẩm sở hữu thiết kế nhôm nguyên khối, thay cho khung viền bằng titan như trước đây.

Ưu điểm của thiết kế nhôm trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max là tản nhiệt tốt hơn, giúp sản phẩm không bị nóng sau thời gian sử dụng liên tục, đồng thời giảm trọng lượng của máy. Tuy nhiên, lớp vỏ bằng nhôm trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max bị đánh giá là dễ bị trầy xước và không bền bằng khung viền titan.

iPhone 17 Pro Max sử dụng khung nhôm nguyên khối và chỉ một phần nhỏ kính cường lực ở mặt lưng, điều này giúp mặt lưng sản phẩm khó bị vỡ hơn khi rơi (Ảnh: Apple).

Mặt lưng của iPhone 17 Pro và 17 Pro Max vẫn được trang bị chất liệu kính cường lực Ceramic Shield được Apple phát triển độc quyền.

Ceramic Shield là loại kính cường lực được Apple phát triển và sử dụng lần đầu tiên trên phiên bản iPhone 12. Loại kính này được gia cố bằng một lớp nano tinh thể gốm, mà theo Apple sẽ giúp tăng khả năng chống va đập tốt hơn, tránh trầy xước và bị vỡ khi chịu lực tác động mạnh.

Tại sự kiện ra mắt loạt iPhone 17, Apple cho biết lớp kính Ceramic Shield trên iPhone 17 có độ bền gấp 4 lần, khó bị vỡ hơn so với các loại kính cường lực khác sử dụng trên thị trường smartphone.

Màn hình của iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sử dụng chất liệu kính cường lực Ceramic Shield thế hệ 2, mà Apple cho biết có khả năng chống trầy gấp 3 lần các loại kính cường lực khác.

Galaxy S25 Ultra và iPhone 17 Pro Max là những mẫu smartphone cao cấp đáng chú ý nhất thị trường hiện nay (Ảnh: EG Tech).

Trong khi đó, chiếc smartphone dạng thanh Galaxy S25 Ultra cao cấp nhất hiện nay của Samsung được trang bị khung viền bằng titan, cùng màn hình bằng kính cường lực Gorilla Armor 2 và mặt lưng bằng kính cường lực Gorilla Glass Victus 2. Đây là những loại kính cường lực tập trung vào khả năng chống trầy xước và chống vỡ khi rơi.

Hãng sản xuất Corning cho biết loại kính cường lực của mình có khả năng chống vỡ tốt hơn từ 2 đến 4 lần so với các loại kính cường lực khác sử dụng trên màn hình smartphone.

iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra - Sản phẩm nào bền hơn khi bị rơi tự do xuống nền cứng?

Vậy lớp kính Ceramic Shield và khung nhôm nguyên khối trên iPhone 17 Pro Max có đủ giúp chiếc smartphone này đánh bại Galaxy S25 Ultra trong bài kiểm tra về độ bền?

Để đi tìm câu trả lời, kênh YouTube PhoneBuff đã sử dụng một thiết bị chuyên dụng để đánh giá độ bền của bộ đôi smartphone cao cấp này bằng cách thả rơi tự do cả 2 thiết bị ở những tư thế khác nhau xuống nền cứng.

iPhone 17 Pro Max đọ độ bền với Galaxy S25 Ultra khi thả rơi xuống nền cứng (Video: PhoneBuff).

Bài kiểm tra đầu tiên là thả rơi tự do 2 sản phẩm xuống nền cứng, với mặt lưng hướng xuống dưới.

Sau cú rơi mạnh, cả 2 sản phẩm đều chịu hư hại khá nghiêm trọng ở mặt lưng, với các vết rạn xuất hiện nhiều ở lớp kính cường lực. Tuy nhiên, Galaxy S25 Ultra lại chịu thiệt hại nặng hơn với nhiều vết rạn xuất hiện trên khắp mặt lưng và cả ở ống kính camera. Dù vậy, những vết rạn này không ảnh hưởng đến khả năng chụp ảnh trên sản phẩm.

Mặt lưng Galaxy S25 Ultra bị hư hại nặng hơn sau bài kiểm tra đầu tiên (Ảnh cắt từ clip).

Ở bài kiểm tra thứ 2, các sản phẩm bị thả rơi theo góc nghiêng xuống nền cứng từ độ cao 1m. Ở phần thi này, khung viền bằng titan trên Galaxy S25 Ultra đã cho thấy độ cứng ấn tượng, khi chỉ bị trầy xước nhẹ tại vị trí va chạm.

Trong khi đó, khung viền bằng nhôm của iPhone 17 Pro Max đã chịu thiệt hại nặng hơn và vết trầy xước có thể nhìn thấy rõ hơn.

Đáng chú ý, sau cú rơi mạnh, phần khung của iPhone 17 Pro Max đã có dấu hiệu bị bung ra khỏi màn hình. Dường như khung viền bằng nhôm quá mỏng đã không chịu đựng được lực va đập mạnh trong tình huống này.

Khung nhôm của iPhone 17 Pro Max đã có dấu hiệu bị bung ra sau cú rơi thứ 2, trong khi khung viền titan của Galaxy S25 Ultra cho thấy độ bền ấn tượng (Ảnh cắt từ clip).

Tại bài kiểm tra thứ 3 với màn hình hướng xuống dưới khi rơi từ độ cao 1m, cả 2 sản phẩm đều bị xuất hiện những vết rạn và trầy xước ở màn hình, với mức độ thiệt hại tương tự nhau.

Tuy nhiên, trong khi Galaxy S25 Ultra vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường, iPhone 17 Pro Max lại bị hỏng camera sau cú rơi này. Dù vậy, tính năng Face ID để mở khóa bằng gương mặt trên sản phẩm vẫn hoạt động bình thường.

Những vết rạn nứt xuất hiện trên màn hình 2 sản phẩm sau cú rơi từ độ cao 1m (Ảnh cắt từ clip).

Ở bài kiểm tra thứ tư, PhoneBuff đã thả rơi cả 2 sản phẩm từ độ cao 1,5m với mặt lưng hướng xuống. Sau cú rơi này, mặt lưng của Galaxy S25 Ultra tiếp tục bị hư hại nhiều hơn, với toàn bộ ống kính camera đều bị rạn nứt. Dù vậy, chức năng chụp ảnh trên sản phẩm vẫn hoạt động bình thường.

Bước sang bài kiểm tra thứ 5, PhoneBuff đã thả rơi 2 sản phẩm xuống từ độ cao 1,5m ở tư thế nghiêng.

Trong bài kiểm tra này, khung viền titan của Galaxy S25 Ultra tiếp tục phát huy tác dụng, khi chỉ xuất hiện một vết trầy xước không quá nghiêm trọng tại điểm va chạm, trong khi đó khung viền của iPhone 17 Pro Max lại cho thấy thiệt hại nghiêm trọng hơn. Cú rơi này dường như cũng đã ảnh hưởng đến khả năng lấy nét khi chụp ảnh trên iPhone 17 Pro Max.

Ống kính camera trên Galaxy S25 Ultra đã bị vỡ sau bài kiểm tra thứ 5 (Ảnh cắt từ clip).

PhoneBuff tiếp tục thực hiện bài kiểm tra thứ 6, khi thả rơi 2 sản phẩm từ độ cao 1,5m với màn hình hướng xuống. Sau cú rơi mạnh, màn hình trên 2 sản phẩm xuất hiện nhiều vết rạn và trầy xước, nhưng về cơ bản các sản phẩm vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường.

Tình trạng của 2 sản phẩm sau bài kiểm tra cuối cùng (Ảnh cắt từ clip).

Sau 6 bài kiểm tra khắc nghiệt, cả 2 sản phẩm vẫn "sống sót" và hoạt động bình thường.

PhoneBuff đánh giá cao độ bền của cả 2 sản phẩm khi chấm điểm độ bền của 2 sản phẩm tương đương nhau (55/60). Điều này cho thấy lớp kính cường lực trên cả Galaxy S25 Ultra và iPhone 17 Pro Max đã phát huy được tác dụng chống rơi vỡ như những gì đã được quảng cáo.