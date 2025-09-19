Lỗi lạ trên iPhone 17 Pro và iPhone Air

Lỗi này xuất hiện khi sử dụng tính năng zoom, gây ra các chấm đen bất thường trên ảnh chụp. Apple đã phải lên tiếng thừa nhận sản phẩm mới của mình mắc lỗi và sẽ sớm khắc phục sự cố.

Henry Casey, phóng viên công nghệ của CNN, là một trong những người đầu tiên trải nghiệm iPhone 17 Pro và iPhone Air sau khi sản phẩm ra mắt vào ngày 9/9. Trong quá trình đánh giá, Casey đã mang bộ đôi iPhone này đến một buổi hòa nhạc và sử dụng tính năng zoom 8x để chụp ảnh ban nhạc trên sân khấu.

Tuy nhiên, một số bức ảnh thu được xuất hiện các chấm đen trên màn hình LED phía sau ban nhạc, dù màn hình này không hề bị lỗi hiển thị. Casey cho biết, cứ khoảng 10 bức ảnh chụp bởi iPhone Air và iPhone 17 Pro thì lại có một hình ảnh gặp phải tình trạng này.

Những khoảng màu đen ở màn hình LED xuất hiện khi chụp bằng iPhone Air và iPhone 17 Pro (Ảnh: Henry Casey).

Sau phản ánh của Henry Casey, Apple đã lên tiếng xác nhận lỗi này, cho biết "đây là một điều rất hiếm gặp, có thể xảy ra khi màn hình LED cực kỳ sáng và chiếu trực tiếp vào camera". Hãng cam kết sẽ phát hành bản sửa lỗi trong phiên bản cập nhật phần mềm sắp tới, tuy nhiên chưa công bố thời điểm cụ thể.

Không chỉ lỗi chấm đen, chất lượng ảnh chụp khi sử dụng tính năng zoom từ 10x trở lên của iPhone 17 Pro cũng không được đánh giá cao. Eric Zeman từ trang công nghệ PCMag nhận xét: "Các bức ảnh chụp ở mức zoom 8x cho chất lượng tốt, nhưng khi zoom kỹ thuật số vượt quá 10x, các hình ảnh bắt đầu mất chi tiết".

Theo các đánh giá ban đầu từ các hãng nghiên cứu thị trường, loạt iPhone 17 đã ghi nhận doanh số bán hàng tăng 25% so với đợt ra mắt iPhone 16 năm ngoái. Tuy nhiên, iPhone Air, dù là mẫu sản phẩm mới và được Apple đặt nhiều kỳ vọng, lại là mẫu iPhone ít được ưa chuộng nhất.

Apple đã chính thức bán ra loạt iPhone 17 và iPhone Air từ ngày 19/9. Việt Nam lần đầu tiên có mặt trong danh sách bán hàng đợt đầu của Apple, giúp người dùng trong nước sớm tiếp cận sản phẩm mà không cần chờ đợi hay mua qua đường "xách tay".

Điện thoại của bạn có gặp tình trạng trên hay không? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận.