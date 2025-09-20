Người dùng phàn nàn lớp vỏ iPhone 17 Pro và iPhone Air dễ bị trầy xước

Chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người sở hữu iPhone 17 Pro và iPhone Air đã gặp phải tình trạng lớp vỏ bị trầy xước chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Các vết trầy xước xuất hiện nhiều ở phần mặt lưng và phần cụm đảo lồi lên để chứa camera của thiết bị.

Mặt lưng iPhone Air xuất hiện vết trầy xước và dấu vết để lại khi sử dụng sạc không dây MagSafe (Ảnh: wccftech).

Một số người cho biết nếu sử dụng sạc không dây MagSafe sẽ để lại một dấu trong dễ thấy ở mặt lưng iPhone 17 Pro và iPhone Air. Thậm chí, đế sạc không dây cũng có thể làm trầy xước mặt lưng sản phẩm.

Không ít người dùng chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh cho thấy mặt lưng của iPhone 17 Pro và iPhone Air bị trầy xước ngay khi đang được trưng bày bên trong cửa hàng.

Mặt lưng của iPhone 17 Pro xuất hiện vết trầy xước ngay khi đang được trưng bày trong cửa hàng (Ảnh: Bloomberg).

Ban đầu, nhiều người cho biết họ chỉ nghĩ rằng vết xước này xuất hiện trên sản phẩm trưng bày vì quá nhiều người sử dụng thử, cho đến khi các vết xước cũng dễ dàng xuất hiện trên sản phẩm của mình, họ mới đặt ra câu hỏi về độ bền của loạt iPhone thế hệ mới.

“Chỉ mới mở hộp và sử dụng thử trong một thời gian ngắn, nhưng đã xuất hiện một vài vết xước ở cụm camera. Tôi sử dụng máy rất cẩn thận, có vẻ như vết xước này xuất hiện vì đặt máy xuống bàn”, một người dùng mạng xã hội X chia sẻ về tình trạng gặp phải với chiếc iPhone 17 Pro Max của mình.

“Sau một thời gian sử dụng, tôi nhận ra iPhone Air không chỉ mỏng manh mà còn rất dễ xước. Có lẽ bạn nên sử dụng ốp bảo vệ cho chiếc điện thoại này”, một người dùng mạng xã hội X khác chia sẻ.

Bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sở hữu lớp vỏ bằng nhôm nguyên khối, trong khi iPhone Air có khung viền bằng titan để tăng độ bền. Tuy nhiên, việc các vết xước sớm xuất hiện trên sản phẩm cho thấy nhiều khả năng độ bền của sản phẩm không đúng như những gì Apple đã quảng cáo.

Cụm đảo camera trên iPhone 17 Pro xuất hiện các vết trầy xước sau một thời gian ngắn sử dụng (Ảnh: Xiaohongshu).

Trên thực tế đây không phải là lần đầu tiên Apple bị người dùng phàn nàn về tình trạng xuất hiện các vết trầy xước trên iPhone.

Cách đây 2 năm, trong ngày đầu bán ra loạt iPhone 15, nhiều người dùng đã phản ánh sản phẩm của họ xuất hiện những vết trầy xước ngay khi vừa mở hộp. Trước đó vào năm 2012, hàng loạt người dùng khi mở hộp iPhone 5 mới ra mắt cũng đã rất bức xúc khi nhìn thấy các vết lõm và trầy xước dọc khung viền của sản phẩm.

Hiện Apple chưa đưa ra bình luận gì về việc lớp vỏ của iPhone 17 Pro và iPhone Air dễ bị trầy xước.