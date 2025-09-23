Apple vừa trình làng hai thái cực đối lập trong dòng sản phẩm iPhone mới: iPhone Air, chiếc điện thoại mỏng nhất từ trước đến nay với độ dày chỉ 5,8mm, đi kèm viên pin khiêm tốn 3.149 mAh; và iPhone 17 Pro Max, mẫu iPhone sở hữu viên pin lớn nhất lịch sử Apple với dung lượng 5.088 mAh, tăng 8,6% so với iPhone 16 Pro Max.

Trong khi đó, iPhone 17 và iPhone 17 Pro cũng nhận được nâng cấp đáng kể về pin, lần lượt đạt 3.692 mAh và 4.252 mAh, vượt trội so với các phiên bản tiền nhiệm.

Để giải đáp thắc mắc về thời lượng pin thực tế, kênh YouTube công nghệ Mrwhosetheboss đã thực hiện một bài kiểm tra toàn diện, so sánh iPhone Air, loạt iPhone 17 với iPhone 16, iPhone 16 Pro Max và cả đối thủ Android hàng đầu là Galaxy S25 Ultra.

Các mẫu sản phẩm được Mrwhosetheboss mang ra so sánh về thời gian sử dụng pin (Ảnh cắt từ clip).

Kết quả bất ngờ từ bài kiểm tra pin

Trong số các thiết bị được thử nghiệm, iPhone 16 với màn hình 60Hz có lợi thế tiết kiệm pin, trong khi iPhone 17 đã được nâng cấp lên màn hình 120Hz, đánh dấu lần đầu tiên một phiên bản iPhone tiêu chuẩn sở hữu công nghệ này.

iPhone 17 Pro Max dẫn đầu về dung lượng pin với 5.088 mAh, theo sau là Galaxy S25 Ultra với 5.000 mAh. Không ngạc nhiên khi iPhone Air có viên pin khiêm tốn nhất, tiếp đến là iPhone 16 với 3.561 mAh.

Để đảm bảo tính công bằng, tất cả các thiết bị đều được sạc đầy 100% và thiết lập độ sáng màn hình tương đồng. Mrwhosetheboss đã cho các smartphone hoạt động liên tục với các tác vụ nặng như chơi game, xem video, duyệt web, quay video cho đến khi cạn pin hoàn toàn.

Đọ thời lượng pin loạt iPhone 17, iPhone Air và Galaxy S25 Ultra (Video: Mrwhosetheboss).

iPhone Air "gục ngã" đầu tiên, iPhone 17 Pro Max vô địch

Với viên pin khiêm tốn nhất, iPhone Air là thiết bị đầu tiên "gục ngã" sau 7 giờ 18 phút sử dụng liên tục.

iPhone 16, nhờ màn hình 60Hz, trụ được 9 giờ 51 phút, nhỉnh hơn đáng kể so với iPhone Air dù sử dụng chip A18 đời cũ hơn.

Hai mẫu iPhone thế hệ mới, iPhone 17 và iPhone 17 Pro, lần lượt đạt 10 giờ 28 phút và 10 giờ 48 phút.

Đáng chú ý, iPhone 16 Pro Max dù ra mắt năm ngoái vẫn thể hiện phong độ ấn tượng với 12 giờ 15 phút sử dụng, vượt qua Galaxy S25 Ultra (11 giờ 58 phút) để giành vị trí thứ hai.

Ngôi vương về thời lượng pin thuộc về iPhone 17 Pro Max. Với viên pin lớn và chip A19 Pro thế hệ mới, thiết bị này trụ vững tới 13 giờ liên tục, bỏ xa tất cả các đối thủ trong bài kiểm tra.

Lưu ý: Kết quả thử nghiệm của Mrwhosetheboss chỉ mang tính tham khảo. Thời lượng pin thực tế có thể khác biệt tùy thuộc vào cách sử dụng của người dùng. Việc sử dụng smartphone với màn hình sáng liên tục sẽ khiến pin nhanh cạn hơn so với cách sử dụng thông thường.