iPhone 17 lại gặp lỗi

Sự cố này được ghi nhận trên cả iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air.

Nhiều người dùng đã gặp phải sự cố kết nối WiFi trên dòng sản phẩm mới của Apple (Ảnh: Tom's Guide).

Cụ thể, những người bị ảnh hưởng cho biết kết nối WiFi thường xuyên bị ngắt tạm thời. WiFi chỉ hoạt động lại sau khi người dùng mở khóa iPhone. Hệ thống CarPlay cũng phụ thuộc vào kết nối WiFi nên sự cố này khiến cho nhiều người dùng CarPlay bị ngắt kết nối.

Cả 4 mẫu iPhone mới đều được trang bị chip N1 do Apple tự thiết kế, hỗ trợ kết nối WiFi 7, Bluetooth 6 và Thread. Trong khi đó, các mẫu iPhone trước đây vẫn dựa vào chip Broadcom cho kết nối không dây.

Vẫn chưa rõ đây là sự cố liên quan đến phần cứng hay phần mềm. Trước đó, nhiều người dùng iPhone đời cũ cũng gặp vấn đề tương tự sau khi cập nhật hệ điều hành iOS 26. Dự kiến, Apple sẽ sớm phát hành iOS 26.0.1 để khắc phục các vấn đề trên phiên bản phần mềm hiện tại.

Đến nay, Apple chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vấn đề trên.

Trước đó, các mẫu iPhone mới của Apple cũng đã nhận lại nhiều đánh giá tiêu cực từ người dùng về tình trạng dễ bị trầy xước, lỗi camera khi chụp hình khi có ánh đèn LED, hao pin nhanh.