Kênh YouTube công nghệ PhoneBuff vừa thực hiện một video so sánh tốc độ và hiệu suất xử lý của các biến thể iPhone Pro Max, từ phiên bản iPhone 12 đến iPhone 17, để kiểm tra xem tốc độ của các phiên bản iPhone Pro Max đã được thay đổi như thế nào sau mỗi năm.

Các mẫu iPhone Pro Max đều được nâng cấp bộ xử lý hàng năm (Ảnh cắt từ clip).

Trong số các mẫu sản phẩm mang ra so sánh, bộ 3 iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max và 14 Pro Max đều có bộ nhớ RAM 6GB, chỉ được nâng cấp về chip xử lý.

Bộ đôi iPhone 15 Pro Max và 16 Pro Max được nâng cấp lên bộ nhớ RAM 8GB và iPhone 17 Pro Max có bộ nhớ RAM lớn nhất, 12GB. Việc trang bị bộ nhớ RAM lớn giúp iPhone nói riêng và smartphone nói chung xử lý các tác vụ đa nhiệm được nhanh và mượt hơn.

Không chỉ vượt trội về dung lượng bộ nhớ RAM, iPhone 17 Pro Max cũng được trang bị chip A19 Pro được đánh giá là chip di động mạnh nhất từ trước đến nay của Apple.

Để thực hiện bài kiểm tra của mình, PhoneBuff đã sử dụng cánh tay robot để kích hoạt lần lượt từng ứng dụng trên mỗi chiếc iPhone Pro Max. Sau khi khởi chạy xong một ứng dụng, cánh tay robot sẽ tự động quay về màn hình chính và tiếp tục kích hoạt ứng dụng khác.

Cánh tay robot của PhoneBuff cứ tiếp tục quá trình như vậy cho đến khi kích hoạt hết 16 ứng dụng khác nhau, bao gồm các ứng dụng mạng xã hội, soạn văn bản, game, xử lý đồ họa…

Sau khi đã chạy toàn bộ 16 ứng dụng này, cánh tay robot sẽ bắt đầu kích hoạt ngược trở lại các ứng dụng đã khởi chạy trước đó để kiểm tra tốc độ xử lý đa nhiệm trên từng sản phẩm.

Có những thời điểm iPhone 13 Pro Max đã bắt kịp tốc độ xử lý của iPhone 17 Pro Max và vượt trội so với cả các phiên bản mới hơn. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn cho thấy iPhone 17 Pro Max vượt trội hoàn toàn so với các “đàn anh” về tốc độ xử lý, khi chỉ mất 4 phút 40,63 giây để hoàn tất bài kiểm tra.

Tốc độ các phiên bản iPhone Pro Max đã thay đổi như thế nào qua từng năm? (Video: PhoneBuff).

Một điều rất bất ngờ là iPhone 15 Pro Max và iPhone 13 Pro Max lại có tốc độ xử lý vượt qua iPhone 16 Pro Max, khi lần lượt đạt thành tích 6 phút 18 giây và 6 phút 20,95 giây; trong khi iPhone 16 Pro Max phải mất 6 phút 22,61 giây mới hoàn tất bài kiểm tra.

Kết quả này cho thấy iPhone 13 Pro Max vẫn đang cho hiệu suất và tốc độ xử lý ấn tượng, dù sản phẩm đã được ra đời từ năm 2021.

iPhone 14 Pro Max xếp thứ 5 trong bài kiểm tra của PhoneBuff khi mất 6 phút 27,62 giây để hoàn thành. Không quá bất ngờ khi iPhone 12 Pro Max xếp cuối trong bài kiểm tra này, với thành tích 6 phút 53,47 giây.

Dĩ nhiên, bài kiểm tra của PhoneBuff chỉ mang tính tham khảo, bởi vì tốc độ xử lý trên các mẫu smartphone còn phụ thuộc vào cách thức sử dụng thực tế của người dùng.