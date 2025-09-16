Chọn mua iPhone Air và loạt iPhone 17 - Phiên bản nào phù hợp với bạn?

Apple đã ra mắt loạt iPhone 17 và iPhone Air tại sự kiện đặc biệt vào rạng sáng 10/9, đồng thời bắt đầu cho phép người dùng đặt trước từ ngày 12/9. Việt Nam lần đầu tiên nằm trong nhóm các quốc gia được Apple mở bán sớm nhất thế giới.

Trong trường hợp bạn đang phân vân không biết nên lựa sản phẩm nào trong số 4 phiên bản iPhone 17 và iPhone Air vừa được Apple trình làng, bài viết dưới đây có thể sẽ hữu ích cho bạn.

So sánh cấu hình 3 phiên bản iPhone 17 và iPhone Air của Apple

Để có cái nhìn tổng quan về sự khác biệt giữa các phiên bản iPhone 17 hoặc iPhone Air, hãy cùng xem qua bảng so sánh sơ bộ về cấu hình của các sản phẩm dưới đây.

Dựa vào bảng so sánh cấu hình này có thể thấy bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max có những ưu điểm vượt trội như chip mạnh hơn, camera tốt hơn… trong khi iPhone Air nổi bật với thiết kế mỏng, nhẹ, nhưng lại có pin dung lượng nhỏ.

Dù không thể so sánh với bộ đôi iPhone 17 Pro hay iPhone Air về mặt cấu hình, iPhone 17 lại là sản phẩm có sự nâng cấp ấn tượng nhất so với phiên bản iPhone 16 ra mắt vào năm ngoái.

Mua iPhone 17 Pro Max nếu bạn cần một chiếc smartphone màn hình lớn, pin lâu

iPhone 17 Pro vẫn giữ nguyên kích thước màn hình 6,9 inch như iPhone 16 Pro Max ra mắt vào năm ngoái, do vậy đây là sản phẩm phù hợp với những ai yêu thích sử dụng điện thoại màn hình cỡ lớn.

iPhone 17 Pro Max là chiếc iPhone cấu hình mạnh và dung lượng pin lâu nhất hiện nay của Apple (Ảnh: TheVerge).

Bên cạnh đó, iPhone 17 Pro Max còn là chiếc iPhone đầu tiên của Apple có dung lượng pin vượt qua mức 5.000 mAh, khi sản phẩm được trang bị thỏi pin có dung lượng 5.088 mAh (đối với biến thể sử dụng eSIM), tăng đến 8,6% so với iPhone 17 Pro Max trước đây.

Apple cho biết pin trên iPhone 17 Pro Max giúp sản phẩm có thể xem video liên tục trong 37 giờ, lâu nhất từ trước đến nay.

Các tính năng quay video trên iPhone 17 Pro Max cũng được Apple cải tiến, giúp sản phẩm phù hợp với những nhà sáng tạo nội dung, đòi hỏi yêu cầu cao ở một chiếc smartphone về khả năng quay video.

Do vậy, iPhone 17 Pro Max sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho những ai muốn sở hữu một chiếc iPhone màn hình lớn, pin sử dụng lâu và hiệu suất mạnh mẽ. Dĩ nhiên, để sở hữu chiếc iPhone này đòi hỏi người dùng cần phải chi ra một số tiền không hề nhỏ và đắt hơn đáng kể so với các phiên bản còn lại.

iPhone 17 Pro - Chiếc iPhone cân bằng tất cả

Về mặt cấu hình, iPhone 17 Pro hầu như không có sự khác biệt nào so với iPhone 17 Pro Max, ngoại trừ màn hình nhỏ hơn (6,3 inch so với 6,9 inch) và dung lượng pin ít hơn. Dù vậy, dung lượng pin trên iPhone 17 Pro vẫn tăng thêm 18,7% so với iPhone 16 Pro, hứa hẹn thời lượng sử dụng sẽ tăng thêm đáng kể.

Người dùng có thể chọn iPhone 17 Pro nếu muốn một chiếc điện thoại cấu hình mạnh nhưng giá rẻ hơn iPhone 17 Pro Max (Ảnh: Bloomberg).

Điểm nâng cấp đáng chú ý khác trên iPhone 17 Pro là bộ nhớ RAM lên mức 12GB và tùy chọn bộ nhớ lưu trữ tối thiểu ở mức 256GB, thay vì 128GB như trên iPhone 16 Pro trước đây.

Không chỉ nâng cấp về cấu hình bên trong, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max còn có sự thay đổi về thiết kế bên ngoài, giúp tạo nên sự khác biệt so với các phiên bản tiền nhiệm.

iPhone 17 Pro có giá thấp hơn 3 triệu đồng so với iPhone 17 Pro Max và nhỉnh hơn 3 triệu đồng so với iPhone Air, do vậy có thể nói iPhone 17 Pro là chiếc iPhone cân bằng tất cả để người dùng cân nhắc lựa chọn.

iPhone 17 - Chiếc iPhone có nhiều nâng cấp đáng giá nhất

iPhone 17 là mẫu máy có nhiều nâng cấp đáng giá nhất trong dòng sản phẩm mới. Dù giữ nguyên thiết kế so với iPhone 16, máy được tăng kích thước màn hình từ 6,1 inch lên 6,3 inch.

iPhone 17 là chiếc iPhone có nhiều sự nâng cấp ấn tượng nhất trong năm nay (Ảnh: The Verge).

Đáng chú ý, iPhone 17 là chiếc iPhone bản tiêu chuẩn đầu tiên được trang bị màn hình OLED với tần số quét 120Hz, độ sáng màn hình trên sản phẩm cũng được tăng lên mức tối đa 3.000 nit, giúp hiển thị nội dung tốt hơn trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Tùy chọn bộ nhớ tối thiểu của iPhone 17 được nâng cấp lên 256GB, dung lượng pin tăng thêm 3,7% và camera góc siêu rộng trên sản phẩm cũng được nâng lên thành 48 megapixel thay vì 12 megapixel như iPhone 16… là những cải tiến đáng chú ý của iPhone 17.

Những nâng cấp ấn tượng cùng với mức giá khởi điểm 24,99 triệu đồng, iPhone 17 là sản phẩm phù hợp cho những ai lần đầu chuyển sang sử dụng iPhone hoặc muốn trải nghiệm các tính năng mới nhất trên iPhone mà không phải chi ra số tiền quá lớn.

iPhone Air - Chiếc iPhone cho những ai yêu thích mỏng, nhẹ và phong cách thời trang

Với những ai yêu thích một chiếc điện thoại mỏng, nhẹ, mang tính nhận diện cao và đặc biệt vẫn trang bị cấu hình mạnh để đáp ứng được nhu cầu công việc, giải trí… thì iPhone Air sẽ là sự lựa chọn phù hợp.

iPhone Air phù hợp với những ai yêu thích điện thoại mỏng, nhẹ và thời trang (Ảnh: The Verge).

Dĩ nhiên, để sử dụng chiếc điện thoại siêu mỏng này, người dùng phải chấp nhận thực tế rằng dung lượng pin trên sản phẩm khó có thể đáp ứng được nhu cầu cho một ngày sử dụng liên tục. Lúc này, bạn có thể mua thêm pin sạc dự phòng không dây được Apple dành riêng cho iPhone Air, với giá 2,7 triệu đồng tại Việt Nam.

Nhìn chung, iPhone Air không phù hợp với những ai sử dụng sản phẩm làm điện thoại chính, mà chỉ nên sử dụng như một chiếc smartphone phụ kèm theo điện thoại chính sẵn có.

Trên đây là những so sánh sơ bộ để người dùng có thể chọn ra chiếc iPhone thế hệ mới phù hợp nhất với nhu cầu và điều kiện kinh tế của mình.

Trong trường hợp tài chính không phải là vấn đề, hẳn nhiều người sẽ dễ dàng lựa chọn ngay mẫu iPhone 17 Pro Max để sử dụng mà không cần phải mất công so sánh giữa các phiên bản.