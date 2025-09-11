Đọ cấu hình iPhone 17 Pro với Galaxy S25 Ultra, Sony Xperia 1 VII

Tại sự kiện đặc biệt vừa diễn ra vào rạng sáng 10/9 (theo giờ Việt Nam), Apple đã chính thức trình làng 3 biến thể khác nhau của iPhone 17, bao gồm iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max. Đáng chú ý, hãng còn ra mắt thêm phiên bản iPhone Air hoàn toàn mới, với thiết kế siêu mỏng.

Trong khi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max có nhiều sự nâng cấp cả về thiết kế bên ngoài lẫn cấu hình bên trong, iPhone 17 vẫn giữ nguyên kiểu thiết kế cũ của iPhone 16.

Vậy cấu hình của loạt iPhone 17 và iPhone Air hoàn toàn mới như thế nào khi so với các mẫu smartphone cao cấp khác hiện có trên thị trường? Bài viết so sánh sơ bộ dưới đây về cấu hình của các biến thể iPhone 17 với các mẫu smartphone cao cấp cùng phân khúc và giá tiền sẽ cho bạn câu trả lời.

So sánh cấu hình iPhone 17 Pro và 17 Pro Max với loạt smartphone cao cấp

Bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ cạnh tranh với các mẫu smartphone cao cấp màn hình kích thước lớn hiện có trên thị trường, có thể kể đến Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra hay Sony Xperia 1 VII.

Dưới đây là bảng so sánh cấu hình giữa các mẫu smartphone cao cấp màn hình lớn nổi bật nhất hiện nay.

(Nhấn vào ảnh để xem cỡ lớn)

So sánh cấu hình của 2 mẫu smartphone siêu mỏng iPhone Air và Galaxy S25 Edge

Tháng 5 vừa qua, Samsung cho ra mắt Galaxy S25 Edge, chiếc điện thoại mỏng nhất từ trước đến nay của hãng với độ dày chỉ 5,8mm. Apple cũng đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời với iPhone Air, chiếc điện thoại chỉ mỏng 5,6mm và trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay của Apple.

Dù thua về độ mỏng, Galaxy S25 Edge lại có màn hình lớn hơn và khối lượng nhẹ hơn so với iPhone Air. Bảng so sánh dưới đây sẽ cho thấy sự khác biệt về cấu hình giữa iPhone Air và Galaxy S25 Edge, 2 mẫu smartphone mỏng nhất thị trường hiện nay.