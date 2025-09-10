Hết cảnh xếp hàng xuyên đêm chờ mua iPhone 17 tại Việt Nam

Hiện tại, các đại lý đều đã mở cổng đăng ký để người dùng nhận thông tin về dòng sản phẩm iPhone 17. Đến 19h ngày 12/9, khách hàng sẽ có thể đặt mua trước sản phẩm.

Hết cảnh xếp hàng xuyên đêm chờ nhận iPhone

Đây là năm đầu tiên thị trường Việt Nam mở bán sớm iPhone, cùng với các thị trường trọng điểm khác của công ty như Mỹ, Singapore, Nhật Bản,... Đồng thời, người dùng cũng không còn phải chịu cảnh xếp hàng xuyên đêm để nhận máy.

Người dùng tại Việt Nam không còn phải chịu cảnh xếp hàng xuyên đêm chờ nhận iPhone như trước (Ảnh: Thế Anh).

"Thế hệ iPhone 17 được nâng cấp mạnh mẽ về màn hình, chip xử lý, hệ thống camera và pin tối ưu hơn. Chúng tôi đang thực hiện các bước chuẩn bị kỹ lưỡng để người dùng có thể sở hữu iPhone 17 chính hãng ngay từ giữa tháng 9 đến tháng 10", đại diện hệ thống FPT Shop chia sẻ.

Những năm trước, thị trường Việt Nam mở bán iPhone muộn hơn 1-2 tuần so với nhiều quốc gia. Để sớm giao máy cho người dùng, các đại lý đã chọn giải pháp giao hàng vào 0h đêm ngày mở bán. Điều này khiến khách hàng phải chờ đợi từ tối hôm trước và xếp hàng xuyên đêm mới có thể nhận máy.

Năm nay, Việt Nam đã được Apple nâng hạng lên thị trường nhóm 1. Do đó, hãng cũng siết chặt hơn các yêu cầu đối với đơn vị bán lẻ.

Toàn bộ đại lý ủy quyền sẽ cần tuân thủ quy định từ Apple và giao hàng vào cùng một thời điểm. Quy định này cũng khiến cho tình trạng người dùng phải xếp hàng chờ nhận iPhone xuyên đêm biến mất tại Việt Nam.

iPhone 17 Pro Max vẫn sẽ bán chạy nhất

Việc Apple mở bán sớm iPhone 17 là tin vui đối với nhiều người dùng yêu thích iPhone trong nước. Chưa dừng lại, đây còn được xem là dấu chấm hết cho iPhone xách tay tại Việt Nam.

"Chúng tôi kỳ vọng sức mua sẽ bùng nổ khi ngày càng nhiều khách hàng ưu tiên chọn máy chính hãng nhằm đảm bảo quyền lợi sau bán hàng. Người dùng hiện không còn lý do để tìm đến hàng xách tay hay sang nước ngoài xếp hàng mua máy", ông Nguyễn Minh Khuê, đại diện hệ thống Viettel Store, nhận định.

Cũng theo dự đoán từ các đại lý, phiên bản iPhone 17 Pro Max nhiều khả năng sẽ tiếp tục dẫn đầu về doanh số tại thị trường Việt Nam trong thời gian đầu mở bán. Đây vốn là thói quen tiêu dùng đặc trưng của người dùng Việt trong nhiều năm.

Giá bán các phiên bản iPhone 17 tại thị trường Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Đại diện hệ thống Di Động Việt cho biết, dựa trên dữ liệu 3 mùa iPhone gần nhất, phần lớn khách hàng Việt Nam quan tâm đến dòng sản phẩm Pro và Pro Max. Dự kiến, iPhone 17 Pro Max sẽ tiếp tục dẫn đầu doanh số trong năm nay.

"Trong khi đó, phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn sẽ trở thành lựa chọn đối với nhóm khách hàng có nhu cầu nâng cấp từ những thiết bị đời cũ như iPhone 12 và iPhone 13", đại diện Di Động Việt chia sẻ.

iPhone 17 Pro Max sở hữu hàng loạt cải tiến về thiết kế, camera, cấu hình và pin. Thiết bị cũng tích hợp các công nghệ mới nhất như Bluetooth 6 và WiFi 7. Tại Việt Nam, nhà mạng FPT đã hỗ trợ modem WiFi 7 để người dùng có thể tận dụng tối đa hiệu suất kết nối không dây của những thiết bị mới.

Năm nay, mặt bằng giá bán của dòng sản phẩm iPhone 17 đã được điều chỉnh tăng mạnh so với các thế hệ tiền nhiệm.

Theo đó, giá iPhone 17 khởi điểm từ 25 triệu đồng cho phiên bản 256GB. iPhone 17 Air có giá bán lần lượt từ 32 triệu đồng cho bản 256GB, 38,5 triệu đồng cho bản 512GB và 45 triệu đồng cho bản 1TB.

Bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max có giá khởi điểm từ 35 triệu đồng và 38 triệu đồng. Năm nay, iPhone 17 Pro Max cũng lần đầu tiên có phiên bản bộ nhớ 2TB với mức giá 64 triệu đồng. Đây cũng là giá bán cao nhất mà Apple từng thiết lập cho một chiếc iPhone.