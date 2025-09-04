Đánh giá REDMI 15: Màn hình lớn, pin khỏe nhưng thiếu kết nối 5G

+ Ưu điểm:

- Pin khỏe.

- Màn hình lớn nhất phân khúc.

- Giá bán dễ tiếp cận.

+ Hạn chế:

- Camera trung bình.

- Không hỗ trợ kết nối 5G.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

REDMI 15 thích hợp cho những ai đang muốn nâng cấp từ điện thoại phổ thông lên smartphone, người lớn tuổi cần một thiết bị màn hình lớn, dễ sử dụng, hoặc học sinh, sinh viên tìm kiếm chiếc máy giá rẻ nhưng pin bền.

Tuy nhiên, hạn chế về camera và thiếu kết nối 5G sẽ khó làm hài lòng người dùng yêu cầu cao hoặc quen trải nghiệm các sản phẩm phân khúc trên.

Thiết kế và màn hình

REDMI 15 sở hữu thiết kế bo cong mềm mại ở cả bốn cạnh, mang lại trải nghiệm cầm nắm khá thoải mái. Phần mặt lưng và khung viền đều được hoàn thiện dạng nhám mờ, giúp hạn chế bám dấu vân tay trong quá trình sử dụng.

Giống với đa số smartphone thuộc phân khúc phổ thông, toàn bộ phần khung máy và mặt lưng của REDMI 15 được hoàn thiện từ nhựa. Dù vậy, chất lượng gia công tổng thể của sản phẩm này tương đối tốt và chắc chắn, không xảy ra tình trạng ọp ẹp khi tác động lực vào mặt lưng hay khung viền.

REDMI 15 là một trong số ít smartphone thuộc phân khúc phổ thông hỗ trợ khả năng kháng nước và bụi đạt chuẩn IP64. Hầu hết các nhà sản xuất khác sẽ lựa chọn giải pháp cắt giảm khả năng kháng nước để tiết kiệm chi phí sản xuất, nhất là đối với các thiết bị phổ thông.

Máy được trang bị màn hình LCD kích thước 6,9 inch lớn nhất trong phân khúc, độ phân giải Full HD+ với thiết kế đục lỗ chứa camera selfie. Màn hình này có góc nhìn rộng, màu sắc dịu mắt, độ sáng tối đa đạt mức 800 nits không quá cao nhưng đủ để quan sát và sử dụng ở ngoài trời.

Ngoài ra, màn hình của máy cũng đạt chứng nhận TÜV Rheinland giúp giảm ánh sáng xanh, hạn chế tình trạng mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

Điểm cộng đáng chú ý nhất trên màn hình này là hỗ trợ tần số quét 144Hz, cao hơn so với mức 60-90Hz của đa số đối thủ trong cùng phân khúc. Trang bị trên giúp thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà hơn, đặc biệt khi chơi game hay lướt web.

Tuy vậy, phần viền màn hình ở cạnh trên và dưới vẫn dày hơn đáng kể so với các cạnh còn lại. Điều này khiến cho tổng thể thiết kế mặt trước của máy trở nên kém cân đối.

Hiệu suất và pin

REDMI 15 được trang bị bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 685, dung lượng RAM tùy chọn 6/8GB (hỗ trợ mở rộng thêm tối đa 6GB) cùng bộ nhớ trong 128GB. Đánh giá thông qua phần mềm chấm điểm hiệu năng Antutu Benchmark, REDMI 15 đạt hơn 380.000 điểm.

So sánh nhanh với một số đối thủ trong cùng phân khúc, realme C75x dùng bộ xử lý MediaTek Helio G81-Ultra đạt 270.000 điểm, OPPO A3 với con chip Snapdragon 6s Gen 1 đạt khoảng 240.000 điểm, Honor X7c dùng chip Snapdragon 685 đạt khoảng 320.000 điểm, trong khi Samsung Galaxy A16 dùng chip MediaTek Helio G99 đạt 390.000 điểm.

Trải nghiệm thực tế với một số tựa game phổ biến như PUBG Mobile hay Liên Quân Mobile, máy có thể đạt được 60fps với mức thiết lập đồ họa trung bình cao. Trong suốt quá trình chơi game liên tục hơn 2 giờ, máy mang lại trải nghiệm sử dụng ổn định, nhiệt lượng tỏa ra vừa phải và không gây cảm giác khó chịu.

Cũng cần lưu ý rằng thiết bị này sẽ không phù hợp với nhu cầu xử lý đa nhiệm nhiều ứng dụng cùng lúc hoặc chạy các tác vụ nặng như chơi game đồ họa khủng hay chỉnh sửa video.

Hiện tại, công nghệ 5G đang dần phổ biến và đã được một số nhà sản xuất smartphone đưa xuống phân khúc phổ thông. Khá đáng tiếc khi REDMI 15 không hỗ trợ công nghệ 5G. Do đó, người dùng không thể trải nghiệm kết nối di động mới nhất trên dòng sản phẩm này. Tuy vậy, đây là cắt giảm cần thiết để duy trì mức giá bán dễ tiếp cận.

Điểm nổi bật nhất trên REDMI 15 nằm ở viên pin dung lượng lớn 7.000mAh. Mức dung lượng pin này cao hơn 15-30% so với phần lớn đối thủ khác trong cùng phân khúc.

Nhờ công nghệ pin Silicon-Carbon, thiết bị vẫn có thể tích hợp viên pin dung lượng cao trong khi vẫn đảm bảo thiết kế mỏng nhẹ. Xiaomi cho biết viên pin trên REDMI 15 có tuổi thọ pin kéo dài đến 4 năm, sau 1.600 chu kỳ sạc vẫn giữ hơn 80% dung lượng.

Thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh với công suất 33W. Ngoài ra, người dùng còn có thể sử dụng REDMI 15 như một nguồn pin dự phòng khi thiết bị này cho phép sạc ngược với công suất 18W.

Với nhu cầu sử dụng thực tế các tác vụ hàng ngày như nghe gọi, nhắn tin, duyệt web, xem video, sử dụng mạng xã hội và chơi game, thiết bị hoàn toàn có thể đáp ứng thời gian sử dụng 2 ngày.

Camera và các tính năng khác

REDMI 15 được trang bị 2 camera với ống kính chính 50MP và một ống kính phụ. Ở điều kiện môi trường đủ sáng, chất lượng hình ảnh chụp từ hệ thống camera này có chi tiết tốt, màu sắc tự nhiên, phù hợp để sử dụng cho các nhu cầu thường ngày.

Camera chưa bao giờ là thế mạnh của những chiếc smartphone thuộc phân khúc phổ thông và REDMI 15 cũng không phải ngoại lệ.

Chất lượng hình ảnh chụp ra từ hệ thống camera của máy chỉ dừng lại ở mức đủ dùng ở các nhu cầu hàng ngày, tương tự với hầu hết smartphone khác trong cùng phân khúc.

Bù lại, REDMI 15 được trang bị một số tính năng AI cho phép người dùng có thể chỉnh sửa hình ảnh nhanh chóng hoặc sử dụng hệ thống camera một cách hiệu quả hơn. Tính năng AI khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search) cho phép tra cứu nhanh chóng bằng cách khoanh tròn nội dung trên màn hình, giúp nâng cao hiệu suất làm việc.

Tổng kết

Xiaomi REDMI 15 được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá 4,8 triệu đồng cho phiên bản 6GB RAM và 5,2 triệu đồng cho bản 8GB RAM. Để có được trải nghiệm sử dụng ổn định và mượt mà hơn, người dùng nên ưu tiên lựa chọn phiên bản 8GB RAM. Với mức chênh lệch 400.000 đồng, đây sẽ là một khoản nâng cấp đáng cân nhắc.

Thiết bị cạnh tranh trực tiếp với một số đối thủ trong cùng phân khúc giá như OPPO A3, Samsung Galaxy A16, realme C75x hay vivo Y19s Pro.

REDMI 15 sẽ phù hợp với nhóm đối tượng người dùng cần nâng cấp từ điện thoại phổ thông lên một thiết bị smartphone, những người lớn tuổi tìm kiếm một chiếc điện thoại thông minh màn hình lớn hoặc nhóm người dùng là học sinh, sinh viên cần một chiếc điện thoại giá rẻ, pin tốt.

Dĩ nhiên, những khía cạnh khác về chất lượng camera hay thiếu kết nối 5G sẽ chưa thể làm hài lòng những người dùng khó tính hoặc nhóm khách hàng đã quen sử dụng các sản phẩm ở phân khúc giá cao hơn. Đây là những cắt giảm cần thiết để có được một mức giá dễ tiếp cận.