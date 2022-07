Dựng tượng đài CSGT và PCCC: Quan trọng là lòng dân có tượng đài hay không!

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022), từ nay đến ngày 20/7, Bộ Công an sẽ chủ trì khánh thành quần thể tượng đài lực lượng CSGT, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH).

Tượng đài trên được xây dựng giáp với bức tường bao của Công viên Thống Nhất, đoạn gần ngã ba giao nhau giữa phố Trần Nhân Tông và phố Quang Trung (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Không ít độc giả đồng tình với sự kiện trên. Theo độc giả Việt Anh, mỗi ngành nghề, đơn vị hay địa phương nào cũng có những tấm gương hy sinh, cống hiến cho xã hội, cho sự an toàn bình yên của nhân dân. Ngành nghề nào cũng có một bộ phận hoặc một số người dính vào tiêu cực. Sự thoái hóa biến chất đã hoặc sẽ bị kỷ luật, xử lý theo pháp luật, đó là vấn đề xã hội nào cũng có.

"Cá nhân tôi ủng hộ việc dựng tượng này, chỉ cần chi tiêu xây dựng tiết kiệm và minh bạch, không để thất thoát", anh Việt Anh bày tỏ quan điểm.

Đồng tình với quan điểm trên, độc giả Bùi Sỹ Đỗ cho rằng, nhiều người không thích CSGT nhưng thử hỏi bản thân có hành vi "xin xỏ" khi đi sai luật không? Sao không thấy họ đã từng bỏ chốt nhiệm vụ dùng xe đặc chủng phóng như bay để cứu người?

"Rất nhiều tấm gương quên mình, nhiều người đổ mồ hôi giữa trưa nắng 40-50 độ C để bảo đảm an toàn giao thông", độc giả Nguyễn Năng Đức ủng hộ.

Công an cũng là một nghề, không phải là biểu tượng để nhân dân hay các thế hệ phải ghi nhận!

Trái với một số quan điểm trên, nhiều độc giả cho rằng tượng thì đã dựng gần xong rồi, giờ có ý kiến cũng không thay đổi được nữa nhưng cần nên rút kinh nghiệm để tránh việc ngành ngành, nghề nghề, thậm chí tỉnh thành nào cũng sẽ lại đề xuất xin được dựng tượng như vậy.

Độc giả Phạm Thìn đặt câu hỏi, có cần phải dựng tượng đài hay không? Bởi mỗi cán bộ, chiến sĩ chỉ cần thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy đã trở thành tượng đài vĩnh cửu trong lòng người dân. Đừng lãng phí khi người dân còn nhiều khó khăn vất vả trong cuộc sống.

"Tôi thấy chưa phù hợp. Dựng tượng đài phải đại diện cho những bản hùng ca mà lòng dân ngưỡng mộ như tượng mẹ Việt Nam anh hùng, Chiến sĩ cảm tử, Kim Đồng…", độc giả Thìn chia sẻ.

Ủng hộ quan điểm của độc giả trên, anh Nguyễn Hữu Sơn (Đống Đa, Hà Nội) cho hay, thời chiến chỉ có cán bộ chiến sỹ chiến đấu bảo vệ đất nước và mẹ Việt Nam anh hùng mới xứng đáng làm tượng đài. Thời bình còn biết bao nhiêu con người, bao nhiêu nghề thầm lặng. Thực sự không phù hợp và chắc rất nhiều người phản đối khi đúc tượng đài CSGT.

Thẳng thắn chia sẻ, độc giả Trung Vũ bình luận, công an cũng là một nghề như bao nhiêu nghề khác. Không phải là biểu tượng để nhân dân hay các thế hệ phải ghi nhận.

Nếu ngành công an muốn làm tượng đài CSGT, độc giả Phạm Văn Bình đưa sáng kiến, tượng đài cần tôn vinh một nhân vật hay sự kiện lịch sử nổi tiếng của ngành công an. Nhóm tượng đài CSGT nên đặt trong khuôn viên hay hội trường Bộ Công an hoặc một cuộc triển lãm của ngành thì thích hợp hơn.

"Tôi thấy nên làm một bức phù điêu lớn bao gồm các lực lượng, chứ làm CSGT và PCCC thì sẽ thiếu. Hơn nữa, CSGT còn nhiều bất cập về hình ảnh trong lòng dân chúng", độc giả Bình nêu.

Dù không phủ nhận công sức của PCCC và CSGT nhưng, nickname Phan Nam cho rằng, còn có rất nhiều ngành, lực lượng đóng góp cho xã hội mà đến nay chưa được vinh danh. Còn về xây dựng tượng đài thì không phù hợp và chưa xứng đáng, nhất là CSGT.

Lo ngại sẽ có "trào lưu" tượng đài, chị Dương Diệp bình luận, có một thực tế là tỉnh nào cũng đề xuất xây dựng tượng đài và quảng trường. Hết đơn vị cấp tỉnh thì chuyển sang cấp huyện cũng đề xuất xây quảng trường, khu vui chơi. Giờ Bộ Công an là bộ đầu tiên xây tượng đài, sắp tới các bộ ngành khác cũng sẽ có tượng đài?. Hơn nữa, những hạng mục này đều sử dụng vốn ngân sách. Thật là không hợp lý khi vùng sâu vùng xa dân còn đói khổ, đường xá, bệnh viện trường học còn thiếu.

Đa phần độc giả Dân trí đều nhận định, tượng đài chỉ nên dựng khi có điều gì đặc biệt tiêu biểu và đã được người dân dựng tượng đài trong lòng. Mọi sự gượng gạo không thể là thần tượng.

Đặc biệt, bạn đọc Tô Văn Vũ khẳng định, việc dựng tượng đài hoàn toàn không cần thiết. Trong thời buổi mà trình độ dân trí ngày càng cao thì mọi việc làm của các thành phần xã hội người dân hoàn toàn có thể biết được, không cần phải dựng tượng đài để tuyên truyền cái gì.

"Nếu lực lượng CSGT thực sự là Công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ thì hãy chỉnh đốn lại mọi mặt, ngăn chặn và chấm dứt hoàn toàn các hoạt động tham nhũng của những người tha hóa biến chất. Khi làm được điều đó, người dân sẽ tự ghi nhận và thành tượng đài mãi mãi".