Kỵ binh trình diễn loạt "tuyệt kỹ" khiến khán giả tại hồ Gươm trầm trồ

Chiều 8/3, tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Bộ Công an trình diễn màn mô tô dẫn đoàn, nhạc kèn, kỵ binh, võ thuật, khí công, tình huống truy bắt tội phạm, huấn luyện cảnh khuyển... (Ảnh: Hải Nam).

Màn biểu diễn nằm trong chuỗi hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 77 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948-11/3/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025) (Ảnh: Hải Nam).

Trong ảnh là màn biểu diễn của lực lượng mô tô hộ tống thuộc Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Các chiến sĩ đã thực hiện các kỹ năng như: Vừa điều khiển xe vừa sử dụng vũ khí, thực hiện nghi lễ chào; đảo vị trí; tách, nhập đội hình (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước đó là màn biểu diễn mô tô dẫn đoàn của Cục Cảnh sát giao thông (Ảnh: Mạnh Quân).

Đoàn nghi lễ CAND đã thể hiện nhiều bản nhạc hào hùng, khiến nhiều khán giả không thể rời mắt (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong màn biểu diễn chiều nay, lực lượng kỵ binh đã thể hiện nhiều kỹ thuật khó. Người dân không ít lần phải trầm trồ, vỗ tay tán dương các chiến sĩ Cảnh sát cơ động. (Ảnh: Hải Nam).

Chiến sĩ CSCĐ kỵ binh thể hiện kỹ thuật điều khiển ngựa chạy đại, kết hợp thao tác sử dụng gậy Tonfa, gậy 1m2 (Ảnh: Mạnh Quân).

Những kỹ thuật khác có độ khó cao như: Kỹ thuật điều khiển ngựa chạy đại, giải phóng 2 tay; kỹ thuật bật lên, xuống ngựa trong trường hợp khẩn cấp... (Ảnh: Hải Nam - Mạnh Quân).

Người dân đứng kín hai bên bờ hồ Hoàn Kiếm chiêm ngưỡng màn biểu diễn của cảnh khuyển (Ảnh: Mạnh Quân).

Cảnh khuyển đánh bắt tội phạm (Ảnh: Mạnh Quân).

Kết thúc màn biểu diễn chiều nay là những cú nhảy vượt vòng lửa, chướng ngại vật của cảnh khuyển (Ảnh: Mạnh Quân).