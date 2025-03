LĐBĐ Thái Lan thua kiện gần 300 tỷ đồng, Madam Pang tất bật xoay tiền

Ngày 6/3, Tòa án Sở hữu Trí tuệ và Thương mại Quốc tế Trung ương đã đọc phán quyết liên quan đến vụ kiện vi phạm bản quyền giữa công ty Siam Sport Syndicate Public Company Limited và Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

Madam Pang và FAT thua kiện Siam Sport và phải bồi thường gần 300 tỷ đồng (Ảnh: FAT).

Theo đó, FAT phải bồi thường 360 triệu baht cộng với lãi suất từ ngày xuất hiện đơn kiện từ phía Siam Sport. Số tiền này tương đương với 272 tỷ đồng.

Vụ việc xuất phát khi Siam Sport cáo buộc FAT vi phạm hợp đồng trong việc khai thác bản quyền truyền hình giải vô địch quốc gia Thái Lan kể từ năm 2017. Đó là thời điểm mà FAT vẫn được lèo lái bởi chủ tịch cũ là Somyot Poompanmoung.

Theo thỏa thuận giữa hai bên, Siam Sport được phép nắm 95% lợi nhuận của Thai League, 5% còn lại thuộc về FAT. Tuy nhiên, trong bối cảnh giải vô địch quốc gia Thái Lan thoát khỏi khoản lỗ và thu về lợi nhuận, FAT cho rằng 5% doanh thu là quá thấp nên đã đơn phương hủy hợp đồng.

Siam Sport cho rằng chủ tịch FAT đã vi phạm thỏa thuận giữa hai bên nên công ty này đâm đơn kiện. Sau 8 năm, vụ kiện này đã ngã ngũ khi FAT phải đền bù 360 triệu baht.

FAT gặp rắc rối vì vi phạm bản quyền truyền hình giải Thai League (Ảnh: Thai League).

Madam Pang sẽ phải xoay xở để kiếm tiền trả cho Siam Sport trong thời gian tới. Trên trang cá nhân, bà chia sẻ thông điệp: "Mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Nó không phải là dấu chấm hết của thế giới. Xin trích lời dạy của cha tôi, ông Phothipong, để nhắc nhở bản thân".

Siam Sport không được hưởng hết số tiền này. Thay vào đó, họ phải chia cho Cineplex Co., Ltd (đối tác khai thác bản quyền truyền hình giải Thai League). Tòa quyết định Siam Sport phải đền bù 240 triệu baht cho Cineplex Co., Ltd. Như vậy, Siam Sport chỉ nhận được 120 triệu baht.