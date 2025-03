Dùng kiếm chém bạn vì mâu thuẫn trả tiền hát karaoke

Ngày 8/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an phường Tân An (thị xã Quảng Yên) phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng bắt được Bùi Văn Mạnh (40 tuổi, ở Hải Phòng), đối tượng truy nã đặc biệt về tội Giết người.

Đối tượng Bùi Văn Mạnh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 23h ngày 11/2/2024, tại quán karaoke Huy Hoàng (ở Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), do mâu thuẫn trong việc trả tiền hát, Mạnh sử dụng kiếm đâm, chém nhiều nhát làm anh Đặng Văn Hợp (bạn đi hát cùng) tổn hại 79% sức khỏe.

Sau khi gây án, Bùi Văn Mạnh bỏ trốn khỏi địa phương. Công an địa phương đã ra quyết định truy nã Mạnh về tội Giết người.