Vụ giám đốc doanh nghiệp nhặt được cá rồi rao bán: Có căn cứ để xử lý?

Hành vi cố tình

Như đã đưa tin, ông L.H.T. (trú huyện Ea H'leo, Đắk Lắk) nhặt được 2 con cá lăng có giá trị, bị rơi từ xe khách và đã có hành động nhập nhằng trong việc trả lại.

Theo đó, ông T. gọi điện cho đại diện nhà hàng (do trên bao tải chứa cá có ghi số điện thoại) để thông báo việc nhặt được cá và "xin thùng bia" nhưng không được nhà hàng đồng ý.

Chiếc xe khách bị bung cốp sau làm rơi 2 con cá lăng đắt tiền xuống đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi phụ xe khách hỏi xin lại cá, ông T. nói phải được 1 triệu đồng, vì cho rằng mình đã đưa số tiền này cho người dân nhặt đầu tiên. Sau đó, ông T. lên mạng xã hội rao bán cá với nội dung: "Câu được hai con cá lăng 6,7 và 7 ký, ai cần liên hệ…", kèm theo số điện thoại cá nhân.

Sau khi sự việc "ồn ào" trên mạng xã hội, ông T. mới chủ động liên hệ với phụ xe khách để xin lỗi và trả lại 4 triệu đồng tiền cá.

Luật sư Lê Thành Nhân, Trưởng Văn phòng luật sư Nhân Kiến Hòa thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk cho rằng, qua xâu chuỗi các hành vi trên đã đủ căn cứ xác định sau khi nhặt được 2 con cá lăng, ông T. cố tình không trả lại cho chủ sở hữu mặc dù đã biết được chủ sở hữu (nhà hàng), người quản lý hợp pháp (nhà xe) của 2 con cá.

Cũng theo luật sư Nhân, nếu 2 con cá lăng có trị giá dưới 10 triệu đồng thì hành vi chiếm giữ tài sản của người khác của ông T. đã vi phạm quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Mức phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm này.

Người đàn ông đi ô tô (mặc áo trắng) hứa sẽ giao lại cá cho nhà hàng nhưng không thực hiện (Ảnh: Cắt từ clip).

"Dù ông T. đã trả lại số tiền 4 triệu đồng cho nhà xe (tương ứng với trị giá 2 con cá lăng) nhưng cơ quan chức năng cần xác minh ông T. có thu lợi bất hợp pháp trong sự việc hay không. Ví dụ như bán cá được giá cao hơn số tiền 4 triệu đồng, để buộc ông T. nộp lại số lợi bất hợp pháp này", luật sư Nhân cho hay.

Trường hợp 2 con cá lăng có trị giá từ 10 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng thì hành vi của ông T. có dấu hiệu của tội chiếm giữ trái phép tài sản được quy định tại Điều 176 Bộ luật hình sự với khung hình phạt là phạt tiền 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Cần phải được xử lý nghiêm

Luật sư Lê Thành Nhân phân tích thêm, căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 3, Luật Xử lý vi phạm hành chính thì "Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật".

Ông T. sau đó đã lên mạng rao bán cá, khi bị phát hiện mới trả lại tiền cá cho phụ xe khách (Ảnh: Trương Nguyễn).

Nếu nhà hàng và nhà xe không yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết sự việc, nhưng việc "nhặt được cá rồi rao bán lên mạng xã hội của ông T." đã được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo luật sư Nhân, với nhiệm vụ, trách nhiệm của UBND xã, công an tại địa phương (nơi xảy ra sự việc nhặt được cá rơi), trong việc quản lý các lĩnh vực về an ninh, trật tự, an toàn xã hội vẫn phải xác minh và xử lý theo quy định.

"Hành vi của ông T. cần phải được xử lý nghiêm để làm gương cho mọi người về văn hóa ứng xử, cũng như nghĩa vụ chấp hành quy định của pháp luật dân sự khi nhặt được tài sản của người khác cần phải trả lại cho chủ sở hữu", luật sư Nhân nêu rõ.

Về vụ việc, người phụ xe khách sau khi được ông T. xin lỗi, trả lại tiền cá 4 triệu đồng đã vui vẻ bỏ qua việc làm sai của người đàn ông này.

Một lãnh đạo UBND xã Cư Né, huyện Krông Búk (nơi xe khách làm rơi cá), xác nhận đã giao công an xã vào cuộc xác minh.