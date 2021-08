Xét nghiệm Covid-19, ma túy để tiêm vắc xin cho người lang thang ở TPHCM

Chiều 24/8, UBND Quận 4 (TPHCM) đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, test nhanh ma túy cho 116 trường hợp người lang thang cơ nhỡ sống tại vỉa hè, gầm cầu trên địa bàn sau khi đưa về khu chăm sóc sức khỏe, y tế tập trung tại trường THCS Nguyễn Huệ (đường Nguyễn Khoái, phường 2).

Bà Đỗ Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch UBND Quận 4 cho biết, sau hai ngày vận động và hỗ trợ, lực lượng chức năng đã đưa 116 trường hợp vô gia cư, lang thang cơ nhỡ, bà con ngoài tỉnh mắc kẹt ở TPHCM do mất việc làm vì Covid-19 về khu vực ở tập trung để có thể tiện chăm sóc sức khỏe, y tế, hỗ trợ ăn uống, chỗ ở.

"Sau khi đưa về khu lưu trú chung, địa phương sẽ cho xét nghiệm nhanh Covid-19, ma túy cho toàn bộ các trường hợp này để phân nhóm. Những trường hợp nào là lao động cơ nhỡ mắc kẹt tại TPHCM vì dịch, trường hợp nào là người vô gia cư không nơi ở, sống ở vỉa hè,... thì mình sẽ chia nhóm cụ thể để có ứng xử, hướng xử lý phù hợp", bà Mai cho biết.

Trong 116 trường hợp được UBND Quận 4 đưa về khu chăm sóc tập trung, nhiều trường hợp là vô gia cư, sống lâu năm ở vỉa hè. Thiếu điều kiện sinh hoạt, từ ăn uống, nơi ngủ nghỉ cũng như thiếu sự chăm sóc y tế, đặc biệt là trong thời gian thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Sau khi được chính quyền địa phương vận động đưa về khu ở tập trung, các trường hợp này đã được xét nghiệm nhanh Covid-19.

Hơn 100 trường hợp này được lực lượng chức năng phát hiện và vận động chủ yếu sống lang thang, rải rác ở các khu vực như Bến Vân Đồn, gầm cầu Mống, chân cầu Calmette, các trạm dừng xe buýt,...

Ông Nguyễn Hoàng Xuân Vinh, Trưởng Phòng lao động Thương binh xã hội Quận 4 cho biết, sau khi test nhanh, với những trường hợp mắc Covid-19 sẽ được đưa về các khu thu dung điều trị Covid-19 trên địa bàn, những trường hợp dương tính với ma túy mà không mắc Covid-19 sẽ được đưa về Trường Thanh thiếu niên 2 (huyện Củ Chi) để cai nghiện, đối với người nghiện ma túy đồng thời mắc Covid-19 thì sẽ được đưa về Trung tâm cai nghiện ma túy Bình Triệu để vừa cai nghiện, vừa chữa trị Covid-19.

Trong số những trường hợp lang thang cơ nhỡ được Quận 4 đưa về nơi tập trung, có nhiều trẻ em sống cùng gia đình ở vỉa hè, nhiều em là trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

Một trường hợp có vấn đề về tâm lý, từ chối test Covid-19 khiến nhân viên y tế gặp khó khăn trong việc lấy mẫu, buộc lực lượng chức năng phải hỗ trợ.

Bà Lưu Thị Hạnh (ở trọ tại Quận 3) đang đi trên đường cùng con trai để tìm mua đồ ăn thì được lực lượng chức năng đưa về nơi ở tập trung để test Covid-19.

"Tôi có thuê trọ ở Quận 3, đang đi bộ tìm mua đồ cùng con trai thì công an đưa về đây được hai hôm rồi. Họ nói về đây để xét nghiệm Covid-19, ăn ở tại đây luôn nếu không có nhà, nhưng tôi có thuê nhà trọ. Ở đây thấy họ chăm sóc cũng tốt, ăn uống đầy đủ, nhưng dù sao thì ở trọ của mình cũng thấy thoải mái hơn, ở đây nhiều người quá cũng sợ lây dịch bệnh. Không biết xét nghiệm xong có được xin về không nữa", bà Hạnh nói.

Sau khi xét nghiệm, người dân sẽ được tách ra từng khu vực riêng để chờ kết quả, nếu các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sẽ được đưa đi điều trị ở các khu thu dung trên địa bàn quận.

Ông Nguyễn Hoàng Xuân Vinh, Trưởng Phòng lao động Thương binh xã hội (Quận 4) cho biết, sau khi test nhanh 116 trường hợp, đã phát hiện 8 trường hợp mắc Covid-19, 2 trường hợp dương tính với ma túy, những trường hợp còn lại đều âm tính.

"Hiện đơn vị chức năng đang lấy tờ khai lý lịch, sau đó sẽ lập hồ sơ và phân nhóm, các trường hợp dương tính với Covid-19 thì sẽ được đưa đi chữa trị, những trường hợp dương tính với ma túy thì sẽ được đưa đi cai nghiện. Sắp tới địa phương cũng lên phương án tiêm vắc xin cho những người âm tính với Covid-19" , ông Vinh cho hay.

Ông Lê Tấn Minh Anh (57 tuổi), gần 3 tháng nay sống lang thang ở khu vực vỉa hè đường Võ Văn Kiệt do mất việc làm. Được lực lượng chức năng Quận 4 đưa về khu chăm sóc sức khỏe tập trung từ chiều 23/8.

"Tôi trước đây làm bảo vệ, phụ bếp, bốc vác, nhưng do dịch bệnh nên thất nghiệp, không có tiền thuê trọ nữa nên đành mắc võng ngủ ở lề đường. Hàng ngày phải đi xin cơm từ thiện để sống qua ngày. May mắn là được Quận 4 đưa về khu tập trung, ở đây được ăn no ngày 3 bữa, có chỗ ngủ che nắng che mưa, điều kiện tốt hơn ở ngoài nhiều. Đặc biệt là được xét nghiệm Covid-19, nếu ai âm tính, nghe nói còn được tiêm vắc xin nữa. Vậy là quá tốt rồi", ông Lê Tấn Minh Anh chia sẻ.