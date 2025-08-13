Đề xuất ứng dụng công nghệ xử phạt nhanh, dân chỉ cần quẹt thẻ, ấn vân tay

Đề xuất này được Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông quý II và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2025, chiều 13/8.

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 6 tháng đầu năm 2025, tai nạn giao thông cả nước đã giảm đáng kể trên cả 3 tiêu chí.

Cụ thể, toàn quốc xảy ra 9.398 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.293 người, bị thương 6.246 người. So với cùng kỳ năm trước đã giảm 3.009 vụ (24,25%), giảm 201 người chết (3,66%) và giảm 3.203 người bị thương (33,9%).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông quý II và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2025 (Ảnh: Minh Khôi).

Các hành vi vi phạm phổ biến trước đây như sử dụng rượu bia, vi phạm tốc độ, vượt đèn đỏ, theo báo cáo, cũng có xu hướng giảm rõ rệt.

Trong khi đó, tình trạng ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM chưa cải thiện nhiều do mật độ phương tiện gia tăng, hạ tầng chưa đáp ứng, ý thức tuân thủ giao thông của người dân còn nhiều hạn chế.

Đề cập đến nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trong thời gian gần đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết có nhiều nguyên nhân xuất phát từ bất cập về quy chuẩn, tiêu chuẩn và công tác kiểm định.

Bộ Xây dựng vì thế đang rà soát các nghị định, thông tư liên quan an toàn giao thông, phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và các cơ quan chức năng chuẩn bị điều chỉnh quy hoạch hạ tầng, bao gồm quốc lộ, cao tốc.

Nêu thực trạng các phương tiện vận tải hành khách, đặc biệt là xe khách trá hình mượn danh xe hợp đồng nhưng chạy tuyến cố định, đón trả khách tùy tiện, đang chiếm tỷ lệ đáng kể trong các vụ tai nạn, gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông kiến nghị sửa Nghị định 168/2024 cho phép tạm giữ phương tiện vi phạm.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an (Ảnh: Minh Khôi).

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cũng đề xuất sớm sửa Luật Xử lý vi phạm hành chính, tạo điều kiện ứng dụng khoa học công nghệ để xử phạt nhanh gọn, giúp người dân “chỉ cần quẹt thẻ hoặc ấn vân tay” thay cho quy trình thủ công.

Thừa nhận tình trạng ùn tắc giao thông ở Hà Nội diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nêu thực tế lượng phương tiện tăng 5%/năm nhưng hạ tầng giao thông mới đáp ứng khoảng 0,5% nhu cầu.

Theo ông Tuấn, Hà Nội đang triển khai mô hình “Thành phố an toàn giao thông" với các nội dung chính như cải thiện hạ tầng và thiết bị giao thông; giảm phương tiện cá nhân, tăng giao thông xanh…

Lãnh đạo Hà Nội kiến nghị Chính phủ sớm ban hành chiến lược phát triển giao thông xanh quốc gia, sớm quy chuẩn trạm sạc xe điện, có cơ chế khuyến khích chuyển đổi phương tiện năng lượng xanh…

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Công an, Bộ Tư pháp sớm hoàn thiện quy định xử phạt hành chính, đặc biệt là xử phạt nguội qua camera.

Theo lãnh đạo Chính phủ, cần nghiên cứu bổ sung hình thức phạt lao động công ích phù hợp với tâm lý và khả năng của người vi phạm trật tự an toàn giao thông, kết hợp hình thức xử phạt hành chính với giáo dục, nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu kết luận Hội nghị (Ảnh: Minh Khôi).

Về quản lý hạ tầng giao thông, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát và xử lý các điểm đen, đường đô thị, đường cao tốc, bảo đảm an toàn tối đa.

Với các địa phương, đặc biệt Hà Nội và TPHCM, Phó Thủ tướng lưu ý xây dựng kế hoạch thí điểm "thành phố xanh, thành phố an toàn giao thông” với sự phối hợp chặt chẽ của Trung ương trong việc hỗ trợ chính sách, kinh nghiệm và nguồn lực để xây dựng cơ chế vận hành hệ thống phương tiện công cộng, xe đạp công cộng, mở rộng tuyến đường đi bộ và hành lang an toàn giao thông…

Cho ý kiến về công tác quản lý phương tiện vận tải, đặc biệt xe điện bốn bánh và phương tiện khu du lịch, Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm các phương tiện chỉ vận hành nơi được phép, đồng thời kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, kể cả khởi tố hình sự (nếu cần thiết).