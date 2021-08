Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị TPHCM đưa người lang thang vào nơi ổn định

Dân trí Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị TPHCM kiểm tra lại toàn bộ những trường hợp lang thang, dứt khoát phải đưa vào nơi ổn định...

Thành phố chính thức bước vào đợt giãn cách mới với hàng loạt biện pháp được siết chặt, tăng cường (Ảnh: Nguyễn Quang).

Ngày 23/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, cùng đoàn kiểm tra gồm Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an và các thành viên trong tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tại TPHCM, đã có buổi làm việc với UBND Quận 4.

Buổi làm việc diễn ra trong thời điểm toàn thành phố chính thức bước vào đợt giãn cách mới với hàng loạt biện pháp được siết chặt, tăng cường.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, trong ngày đầu TPHCM triển khai giãn cách với tinh thần "ai ở đâu, ở yên đó", tại các chốt kiểm soát của thành phố và quận, huyện, phường, xã cho thấy người dân chấp hành tốt; một số chốt bị dồn lại do lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường.

Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý các địa phương khi tính nhân khẩu phải dựa trên dữ liệu của công an, đặc biệt lưu ý đến nhóm yếu thế, những người lang thang cơ nhỡ… cần phải có giải pháp để kiểm soát những người này.

Cụ thể, theo dữ liệu của Bộ Công an, Quận 4 có 207.703 nhân khẩu chứ không phải hơn 176.000 người như báo cáo của quận.

TPHCM đang gấp rút đưa người lang thang, cơ nhỡ vào nơi ổn định để chăm lo (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị kiểm tra lại toàn bộ những trường hợp lang thang, dứt khoát phải đưa họ vào nơi ổn định tạm thời trong chiến dịch này. Trong hôm nay, quận phải quản lý toàn bộ các đối tượng lang thang cơ nhỡ.

"Không nói suông mà đầu tiên là công an, sau đó quân đội phải làm, ai không làm là xử lý. Trong hôm nay, công an phát hiện mời bà con về nơi thu dung do quân đội quản lý. Tại đây sẽ xét nghiệm phân loại và đưa vào các khu cách ly tập trung nếu dương tính", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Về công tác phòng chống dịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị lãnh đạo các phường, quận cam kết trong đợt giãn cách này phải khống chế được dịch, không để tình trạng chỉ giãn cách nghiêm trong những ngày đầu, buông lỏng những ngày sau mà phải đảm bảo chiến dịch được triển khai nghiêm từ đầu đến cuối.

Bên cạnh đó, các địa phương phải chăm lo cho tất cả người dân, không để sót đối tượng nào. Các F0 trong địa bàn phải được đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng. Người có nhu cầu y tế phải được đáp ứng 100%, có người tiếp cận, cứu trợ ngay lập tức.

Trung Kiên