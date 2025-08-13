Nhân giống thành công nhiều cá thể gà lôi trắng

Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã, thành phố Huế, cho biết thời gian qua, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo tồn và phát triển quần thể gà lôi trắng, qua đó đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Qua các nghiên cứu điều tra và giám sát đa dạng sinh học theo tuyến hoặc đặt bẫy ảnh, lực lượng chức năng ghi nhận số lượng gà lôi trắng ngoài tự nhiên tại VQG Bạch Mã có xu hướng tăng.

Một cá thể gà lôi trắng được phát hiện trong môi trường tự nhiên ở VQG Bạch Mã (Ảnh: Vũ Linh).

Hàng ngày, du khách lên tham quan Bạch Mã có thể bắt gặp một đàn gà lôi trắng 3-5 cá thể tại đây.

Tuy nhiên, theo ông Linh, sự phát triển của các đàn gà lôi trắng ngoài tự nhiên gặp nhiều khó khăn, số lượng tăng rất chậm do chịu ảnh hưởng từ các loài thiên địch như chồn, cầy vòi hương, khỉ mặt đỏ. Đây là những loài săn mồi tự nhiên gây suy giảm số lượng gà lôi trắng.

Hiện nay, để phát triển quần thể gà lôi trắng, VQG Bạch Mã đã triển khai đồng thời hai phương thức bảo tồn là nội vi và ngoại vi.

Theo đó, đơn vị tập trung vào việc bảo vệ môi trường sống tự nhiên của gà lôi trắng thông qua các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân.

VQG Bạch Mã cũng tăng tần suất tuần tra, tháo dỡ bẫy và phương tiện săn bắt trái phép, góp phần giảm thiểu các mối đe dọa trực tiếp đến gà lôi trắng cũng như nhiều loài động vật hoang dã khác.

Những cá thể gà lôi trắng đang được VQG Bạch Mã bảo vệ, chăm sóc (Ảnh: Vũ Linh).

Bên cạnh đó, VQG Bạch Mã đã thực hiện nhiều hoạt động bảo tồn ngoại vi nhằm cứu hộ, nhân giống và tái thả gà lôi trắng về tự nhiên.

Theo Giám đốc VQG Bạch Mã, từ năm 2022 đến nay, Vườn đã nhân giống thành công 24 cá thể gà lôi trắng. Khi số lượng cá thể gà lôi trắng đủ lớn và đảm bảo sức khỏe, chúng sẽ được tái thả về môi trường sống tự nhiên.

Để tăng sự đa dạng nguồn gen, đơn vị đã tiếp nhận một số cá thể gà lôi trắng do VQG Cúc Phương (Ninh Bình) chuyển giao.

Ngoài ra, VQG Bạch Mã còn phối hợp với Thảo Cầm Viên (TPHCM) để trao đổi giống nhằm hạn chế hiện tượng cận huyết, đồng thời hợp tác với các tổ chức quốc tế, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng để tiếp nhận, cứu hộ, chăm sóc, nhân giống, tái thả gà lôi trắng.

Gà lôi trắng tại VQG Bạch Mã (Ảnh: Vũ Linh).

Ông Nguyễn Vũ Linh cho biết trong thời gian tới, VQG Bạch Mã sẽ tiếp tục triển khai hoạt động bảo tồn, phối hợp xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm nhằm phát triển đàn gà lôi trắng cũng như các loài động vật quý hiếm khác, góp phần đa dạng hệ sinh thái tại khu vực Trung Trường Sơn.