Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đăng cai hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Ukraine

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 12/8 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Trong cuộc trao đổi, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sẵn sàng đăng cai một hội nghị thượng đỉnh về hòa bình với sự tham gia của Ukraine, Mỹ, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai.

Đề xuất này được đưa ra chỉ ba ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến gặp nhau tại Anchorage, Alaska, để bàn về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine. Cuộc gặp này dự kiến không có đại diện của Kiev tham dự, khiến giới chức Ukraine bày tỏ lo ngại.

Trên Telegram, ông Zelensky cho biết Tổng thống Erdogan đã nhấn mạnh rằng bất kỳ tiến trình đàm phán nào mà không có Ukraine sẽ khó mang lại hòa bình lâu dài. “Chúng tôi hiểu rõ mọi rủi ro và thách thức”, ông Zelensky cho biết.

Theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc điện đàm diễn ra theo đề nghị từ phía Ukraine, đề cập đến cả quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, toàn cầu. Ông Erdogan cũng đánh giá cao những tiến triển đạt được trong các vòng đàm phán Ukraine - Nga trước đây tại Istanbul, đồng thời hy vọng các cuộc thương lượng tiếp theo có thể mang lại kết quả thiết thực hướng tới lệnh ngừng bắn dài hạn.

Trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga chuẩn bị diễn ra, Tổng thống Zelensky đã tích cực tìm kiếm sự ủng hộ từ các đồng minh châu Âu. Một ngày trước đó, các lãnh đạo Liên minh châu Âu đã ra tuyên bố chung, tái khẳng định ủng hộ Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng “hòa bình ở Ukraine không thể được quyết định nếu thiếu Ukraine”.