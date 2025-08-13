Lâm Đồng sơ tán người dân dưới chân ngọn đồi có vết nứt lớn

Ngày 13/8, UBND xã Đạ Huoai 3, Lâm Đồng, phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra khu vực đồi có nguy cơ sạt lở, đe doạ an toàn nhiều hộ dân.

Theo thông tin, khu vực đồi nêu trên thuộc địa bàn thôn 1, xã Đạ Huoai 3. Đồi rộng khoảng 2ha, cao khoảng 80m, vết nứt chạy dọc trên đỉnh đồi có chiều dài hàng chục mét.

Vết nứt chạy dài trên quả đồi ở Lâm Đồng (Ảnh: Khánh Hồng).

Người dân địa phương cho biết, vết nứt trên đồi xuất hiện từ mùa mưa năm 2024 và đang có xu hướng kéo dài, miệng mở rộng. Hiện nay, vết nứt trên đỉnh đồi có độ sâu 0,5-1m. Dưới chân đồi có 10 hộ dân với 34 nhân khẩu đang sinh sống.

Lãnh đạo UBND xã Đạ Huoai 3 thông tin, sau khi kiểm tra, chính quyền địa phương đã vận động các hộ dân sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn. Chính quyền địa phương xã Đạ Huoai 3 cũng bố trí cán bộ trực tiếp theo dõi diễn biến sạt lở tại khu vực để kịp thời cảnh báo, hỗ trợ người dân trong tình huống mưa lớn, sạt lở.

Lực lượng chức năng tổ chức dọn lục bình trôi dạt về hồ Xuân Hương ở Đà Lạt sau cơn mưa hôm 12/8 (Ảnh: Minh Hậu).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, ngày 8-13/8, địa bàn xuất hiện mưa lớn, lốc xoáy khiến nhiều địa phương bị thiệt hại về người và tài sản. Trong đó, lực lượng chức năng ghi nhận 2 người tử vong do sạt lở taluy tại phường Xuân Trường - Đà Lạt; 44 căn nhà thuộc xã Đức Trọng, Bắc Gia Nghĩa, Tà Hine, Tánh Linh, phường Xuân Trường - Đà Lạt bị tốc mái, nước ngập; hơn 100ha cây trồng, hoa màu bị hư hại; nhiều tuyến đường bị ngập, một số cây xanh đô thị bị bật gốc…

Thiệt hại về kinh tế do mưa gió ước tính sơ bộ khoảng 3,5 tỷ đồng.