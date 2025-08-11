Tài xế lùi xe trúng nhóm trẻ ở nhà văn hóa, 1 người chết, 7 người bị thương

Đêm 11/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lương Văn Thu - Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) - xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến cháu bé 6 tuổi tử vong tại chỗ, 7 cháu bé khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 8 người thương vong (Ảnh: Lê Đức).

Theo ông Thu, khoảng 20h cùng ngày, tại nhà văn hoá thôn Làng Chạng của xã tổ chức văn nghệ, nhiều người dân cùng các cháu nhỏ ra xem chương trình ca nhạc.

"Tới khoảng hơn 20h, một nam tài xế điều khiển ô tô bất ngờ lùi vào trong sân nhà văn hoá trúng đám đông đang xem ca nhạc khiến 7 cháu nhỏ bị thương, 1 cháu bé khoảng 6 tuổi tử vong. Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc", ông Thu nói.

Cũng theo lãnh đạo xã Phong Dụ Thượng, hiện 7 cháu nhỏ bị thương đã được đưa ra trung tâm y tế để điều trị, cảnh sát đang làm việc với tài xế ô tô. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.