Từ 15/8 thí điểm cấm ô tô tải lưu thông ở làn 1 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 13/8, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông thí điểm phân làn và quy định tốc độ trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Nội dung điều chỉnh, bổ sung như sau: Mỗi chiều xe chạy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gồm 3 làn xe cơ giới rộng 3,75m; cấm ô tô tải hoạt động tại làn xe số 1 (làn sát với dải phân cách giữa).

Tại làn 1 của cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tốc độ tối đa cho phép là 120km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 90km/h.

Vào những dịp lễ, Tết cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thường xảy ra tình trạng ùn tắc (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tại làn 1 cấm các loại xe lưu thông gồm: Ô tô tải thông dụng (trừ ô tô tải Pickup cabin đơn, ô tô tải Pickup cabin kép, ô tô tải Van theo quy định), ô tô tải chuyên dùng (trừ ô tô chở tiền), ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, ô tô kéo moóc.

Tại làn 2 tốc độ tối đa cho phép là 120km/h; tốc độ tối thiểu 80km/h.

Tại làn 3 tốc độ tối đa cho phép là 100km/h, tốc độ tối thiểu cho phép là 60km/h.

Thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông thí điểm là 1 tháng kể từ ngày 15/8.

Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hiện làn 1 và làn 2 có tốc độ tối đa 120km/h, tối thiểu 80km/h; làn 3 tốc độ tối đa 100km/h, tối thiểu 60km/h; xe tải được chạy cả 3 làn đường.

Trước đó Cục Cảnh sát giao thông đã đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch thí điểm tổ chức lại giao thông, phân làn tốc độ, phân luồng phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Theo đó, việc thí điểm tổ chức giao thông được chia thành 2 giai đoạn.

Tại giai đoạn 1, sẽ tổ chức phân làn tốc độ và phân luồng phương tiện đối với xe tải.

Trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đối với làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1) quy định tốc độ tối đa 120km/h, tốc độ tối thiểu 90km/h, cấm ô tô tải hoạt động trên làn này.

Làn giữa sát làn trái trong cùng (làn 2) quy định tốc độ tối đa 100km/h, tốc độ tối thiểu 80km/h, các ô tô đều hoạt động trên làn.

Đối với làn ngoài cùng sát làn dừng khẩn cấp (làn 3) quy định tốc độ tối đa 100km/h, tốc độ tối thiểu 60km/h, các ô tô đều hoạt động trên làn.

Trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (từ km182+300 đến km211+250) đối với làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1) quy định tốc độ tối đa 100km/h, tốc độ tối thiểu 80km/h, cấm ô tô tải hoạt động trên làn này.

Tại làn giữa sát làn trái trong cùng (làn 2) quy định tốc độ tối đa 100km/h, tốc độ tối thiểu 70km/h, các ô tô đều hoạt động.

Đối với làn ngoài cùng sát làn dừng khẩn cấp (làn 3) quy định tốc độ tối đa 100km/h, tốc độ tối thiểu 60km/h, các ô tô đều hoạt động.

Tại giai đoạn 2, sẽ tổ chức phân làn tốc độ và phân luồng phương tiện đối với xe tải, xe khách

Trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng giữ nguyên việc phân làn tốc độ như giai đoạn 1 nhưng cấm xe tải, xe khách hoạt động trên làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1).

Đối với cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ giữ nguyên việc phân làn tốc độ như giai đoạn 1 nhưng cấm xe tải, xe khách hoạt động trên làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1).