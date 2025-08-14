Hoàn thành công tác đổi thẻ đảng viên trước ngày 2/9

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mới ký ban hành Chỉ thị 51 của Ban Bí thư về đổi thẻ đảng viên.

Chỉ thị 51 nêu rõ trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, hướng tới các mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững, giàu mạnh và hội nhập sâu rộng, gắn với những dấu mốc lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 100 năm thành lập Đảng (1930-2030), cùng với đó là dấu mốc 100 năm thành lập nước (1945-2045), Ban Bí thư yêu cầu tiến hành đổi thẻ đảng viên trong toàn Đảng.

Việc đổi thẻ đảng viên trong toàn Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo Chỉ thị của Ban Bí thư, đổi thẻ đảng viên mới được tiến hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ban Bí thư đánh giá đổi thẻ đảng viên là công tác quan trọng, có ý nghĩa chính trị sâu sắc để nâng cao hơn nữa ý thức Đảng cho đảng viên về tinh thần phấn đấu cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Ảnh: TTXVN).

Việc này nhằm đẩy mạnh xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; xây dựng dữ liệu đảng viên để phục vụ công tác đổi thẻ đảng viên

Ban Bí thư yêu cầu việc đổi thẻ đảng viên phải được chỉ đạo, tiến hành nghiêm túc, bài bản, khoa học, chặt chẽ, đúng Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương, các nguyên tắc, thủ tục đổi thẻ, phát thẻ và sử dụng, bảo quản thẻ đảng viên.

Thẻ đảng viên chỉ đổi cho đảng viên chính thức đã có thẻ đảng viên và có đủ tư cách đảng viên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, chỉ thị nêu và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên thực hiện việc đổi thẻ đảng phải gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đồng bộ với cơ sở dữ liệu đảng viên,...

Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu mẫu thẻ đảng viên mới.

Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan xây dựng dữ liệu đảng viên để phục vụ công tác đổi thẻ đảng viên hoàn thành trước ngày 2/9.

Cùng với đó, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức đổi thẻ đảng viên trong toàn Đảng, báo cáo Ban Bí thư việc tổ chức thực hiện.

Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng giải pháp kết nối thông tin của thẻ đảng viên điện tử với cơ sở dữ liệu đảng viên, các cơ sở dữ liệu của Đảng, phục vụ thực hiện một số thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường số.

Đảng ủy Chính phủ được giao chỉ đạo Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí đổi thẻ đảng viên trong toàn Đảng, xây dựng hạ tầng đầu cuối, hạ tầng thiết bị đầu đọc, phần mềm có liên quan.

Ban Bí thư giao Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, tham mưu, triển khai giải pháp về bảo mật, xác thực dữ liệu lưu trữ trong chip của thẻ đảng viên; phối hợp triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật cung cấp chứng thư số cho Ban Tổ chức Trung ương phục vụ ký số, phát hành và kiểm tra thẻ đảng viên có gắn chip.