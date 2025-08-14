Bắt giữ doanh nhân để đòi nợ 11,5 tỷ đồng, 9 người lĩnh án

Ngày 13/8, Toà án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đinh Tiến Bằng (34 tuổi) 18 năm tù; Nguyễn Thanh Tâm (49 tuổi) 17 năm 6 tháng tù về các tội Cướp tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật.

Cùng các tội danh trên, 7 bị cáo còn lại trong vụ án lĩnh án từ 14 năm 6 tháng đến 16 năm 6 tháng tù.

Cáo trạng thể hiện, Bằng thành lập một công ty và quen biết với Tâm. Ngoài ra, qua quan hệ xã hội và cùng góp vốn làm ăn nên Bằng quen biết với ông Lồng Khải Hắm (57 tuổi) - Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Nhựa ABC (Công ty ABC).

Ngày 25/12/2022 và 5/1/2023, đại diện Công ty Phú Bình - chuyên kinh doanh về nhựa và đại diện Công ty ABC đã ký kết 2 hợp đồng mua bán nhựa có tổng giá trị hơn 11 tỷ đồng.

Lúc này do cần vay tiền ngân hàng để phục vụ sản xuất, kinh doanh nên ông Hắm đã thỏa thuận với anh S. (kế toán Công ty Phú Bình) để sử dụng 2 hợp đồng mua bán trên để Công ty ABC vay 11,5 tỷ đồng của ngân hàng.

Trụ sở Toà án nhân dân TP Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Thực tế, không hề có việc giao nhận hàng hóa như hợp đồng mua bán thể hiện. Hai bên thỏa thuận, sau khi tiền được giải ngân sẽ chuyển 11,5 tỷ đồng nói trên vào tài khoản của Công ty Phú Bình, rồi để trả vào tài khoản của Công ty ABC.

Đến lúc đó Công ty ABC có trách nhiệm trả số tiền gốc 11,5 tỷ đồng và lãi suất theo thỏa thuận cho phía ngân hàng. Anh S. đã báo cáo nội dung thỏa thuận trên cho Nguyễn Đức H. - lãnh đạo Công ty Phú Bình, biết và được đồng ý.

Tuy nhiên, sau khi ngân hàng giải ngân, nhân viên Công ty Phú Bình đã dùng 9 tỷ đồng trả nợ, còn 2,5 tỷ đồng dùng trả lương và thưởng tết cho nhân viên theo chỉ đạo của anh H..

Ngay sau khi biết tin tiền đã không được chuyển cho Công ty ABC theo thỏa thuận, ông Hắm nhờ bị cáo Bằng, Tâm lên sân bay Nội Bài tìm gặp, đòi nợ H. và S..

Chiều tối 19/1/2023, biết 2 anh này từ TPHCM ra Hà Nội, Bằng rủ nhóm bạn tới sân bay Nội Bài, chờ rồi bắt giữ trái phép, đưa về quán cà phê ở quận Cầu Giấy cũ.

Tại đây, bị cáo Bằng cùng nhóm bạn đe dọa, chửi, đánh, đòi 11,5 tỷ đồng. Tâm dùng dây sạc điện thoại vụt vào mặt 2 nạn nhân, còn Bằng đạp vào mặt anh H..

Các nạn nhân tiếp tục bị đưa đến một căn nhà ở tỉnh Hải Dương, bị đánh đập đòi trả tiền cho Công ty ABC, rồi lại đưa về Hà Nội.

Ngày hôm sau, ông Hắm đến một quán cà phê gặp nhóm Bằng và các nạn nhân. Lúc này, anh H. xoay được 1,5 tỉ đồng trả trước. Bị hại sau đó còn phải chuyển nhượng đất và nhà để gán một phần nợ.

Đến giữa tháng 3/2023, các nạn nhân đến công an trình báo.

Trong vụ án, cơ quan công an xác định ông Hắm không đồng phạm với 9 bị cáo trên.