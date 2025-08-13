Rao bán hơn 53 triệu dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng

Ngày 13/8, Toà án nhân dân thành phố Huế mở phiên toà sơ thẩm xét xử 6 bị cáo liên quan vụ án Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, viễn thông để mua bán dữ liệu thông tin cá nhân của người khác.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lê Công Định (SN 1997, trú tại tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Anh Đào (SN 1990), Nguyễn Vũ Thanh Tùng (SN 1990), Nguyễn Minh Tú (SN 1999), cùng trú tại TPHCM; Trương Văn Hà (SN 2000, trú tại tỉnh Ninh Bình); Dương Thanh Lâm (SN 1982, trú tại thành phố Huế).

Bị cáo Lê Công Định (trước) và các đồng phạm tại phiên tòa (Ảnh: Ngọc Minh).

Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Công Định 15 tháng tù giam về tội danh nêu trên. Các bị cáo còn lại bị phạt tiền 20-25 triệu đồng.

Theo cáo trạng, năm 2019-2024, bị cáo Lê Công Định đã thu thập và mua hơn 53 triệu thông tin cá nhân của công dân tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước (thời điểm chưa sáp nhập) thông qua các tài khoản mạng xã hội.

Các dữ liệu đối tượng đã thu thập, mua bán trái phép gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ, thông tin bất động sản, bảo hiểm xã hội, tài khoản ngân hàng, chứng khoán,… với dung lượng 306 GB.

Bị cáo Định mua dữ liệu từ nhiều nguồn, trong đó có các bị cáo Tú, Lâm, Hà, Đào, Tùng, với giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi lần giao dịch.

Sau đó, Định rao bán lại trên mạng xã hội với giá 300 đồng/thông tin. Một thông tin có thể bán cho nhiều người để tăng lợi nhuận.

Theo cơ quan điều tra, nhiều người trên khắp cả nước đã mua dữ liệu của Định, chủ yếu để phục vụ việc chào bán bất động sản, quảng cáo sản phẩm, môi giới tài chính.

Tổng số tiền Định thu được từ việc bán dữ liệu cá nhân là hơn 892 triệu đồng, trừ chi phí mua dữ liệu, bị cáo thu lợi bất chính hơn 842 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cũng xác định, 5 bị cáo còn lại đã thu thập thông tin cá nhân bất hợp pháp, bán lại cho Định và nhiều người khác để thu lợi từ hơn 65 triệu đồng đến 187 triệu đồng