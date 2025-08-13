Phó Thủ tướng dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Chiều 13/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng bày tỏ nhất trí cao với báo cáo chính trị, ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần lao động sáng tạo, sự cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các thế hệ nhà khoa học của Viện, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Quang cảnh đại hội (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN).

Khẳng định vai trò đặc biệt của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - tổ chức nghiên cứu khoa học xã hội cơ bản hàng đầu quốc gia, Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ Viện tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; coi đây là nhiệm vụ then chốt bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong giai đoạn mới.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cần nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động dự báo, phân tích xu hướng, đề xuất giải pháp chính sách mang tính chiến lược; đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiên cứu, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Ông đề nghị Viện tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, vượt qua thách thức để tạo ra những công trình, luận cứ khoa học có giá trị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng hoa chúc mừng Đại hội (Ảnh: Thu Sa)

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Tiến sỹ Phan Chí Hiếu cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện lần này diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng bộ đã hoàn thành tốt Đại hội cấp cơ sở, chuẩn bị kỹ lưỡng các văn kiện với sự đóng góp trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, củng cố đoàn kết và định hướng phát triển cho giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ qua, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã triển khai hơn 2.000 đề tài các cấp, trong đó nhiều đề tài, chương trình nghiên cứu lớn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách Nhà nước, tập trung vào các vấn đề chiến lược như hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản, nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc,...

Giai đoạn 2025-2030, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, triển khai các đề án lớn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư vấn chính sách, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường hợp tác quốc tế và ứng dụng khoa học vào thực tiễn.

Đại hội đã lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 21 người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới, đáp ứng yêu cầu công tác, nhiệm vụ được giao.