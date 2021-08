Đưa người lang thang ở TPHCM về khu tập trung nuôi ăn, ở và chăm sóc y tế

Ngày đầu tiên TPHCM siết chặt giãn cách với nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó", hàng chục người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ, ăn xin tại các công viên, gầm cầu, vỉa hè trên địa bàn Quận 4 được lực lượng chức năng đưa về khu tập trung chăm sóc sức khỏe và y tế.

Một gia đình 8 thành viên sống tạm gần một lô cốt công trình xây dựng trên đường Bến Vân Đồn, Quận 4 được lực lượng chức năng đưa lên xe về khu tập trung. Em Thạch Đào (một thành viên trong gia đình) cho biết: "Lúc trước gia đình có thuê nhà trọ, hàng ngày đi làm thuê nhưng sau khi dịch bùng phát cả nhà phải đi cách ly tập trung, sau khi hết thời gian cách ly về lại thì chủ trọ không cho thuê nữa, cả gia đình phải dọn đồ ra gầm cầu sống tạm, người lớn thì chịu được chứ hai cháu nhỏ muỗi cắn khắp người", em Đào nói.

Lực lượng chức năng yêu cầu một người dân đang nấu ăn dưới chân cầu Calmette dọn dẹp các vật dụng và lên xe về khu tập trung.

Ngay sau chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, lực lượng chức năng quận 4 đã ra quân trên các tuyến đường để đưa người lang thang trên đường về khu tập trung để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Sau khi phát hiện lực lượng chức năng đi tuần tra, yêu cầu những người sống lang thang về khu tập trung. Em Võ Ngọc Hoàng (21 tuổi) và em Trắng (14 tuổi) sống lang thang khu vực cầu Mống (nối Quận 4 và Quận 1) chui vào khung dầm thép bên dưới trốn lực lượng chức năng.

Sau đó một bảo vệ dân phố len vào gầm cầu động viện hai em Hoàng và Trắng về khu tập trung để được lo ăn, ở và test Covid-19.

Khoảng 15 phút thuyết phục thì hai em chủ động leo xuống để theo lực lượng chức năng về khu tập trung.

Em Võ Ngọc Hoàng đội em Trắng trên vai đi qua cầu Mống để lên xe về khu tập trung. "Chân em Trắng bị thương do dẫm mảnh vỡ thủy tinh khi sống lang thang ngoài đường. Em và Trắng cả hai đều có gia đình, nhưng ra đây sống hơn một năm rồi, sống lâu thành quen, có bạn vui. Nhưng từ ngày xảy ra dịch bệnh mấy em bữa đói bữa no, nay được về nhà tập trung hi vọng có cơm ăn", Hoàng chia sẻ.

Lực lượng chức năng quận 4 khẩn trương đưa người lang thang, cơ nhỡ trên các tuyến đường, khu công viên, gầm cầu về nơi tập trung theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam.

Những người lang thang, vô gia cư trên các tuyến đường, gầm cầu, công viên sẽ được đưa về trường THCS Nguyễn Huệ trên đường Nguyễn Khoái, (phường 2, quận 4) chăm sóc để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Anh Châu Chí Linh (30 tuổi, quê Sóc Trăng) lên Sài Gòn làm thuê nhưng từ ngày dịch bùng phát hàng quán đóng cửa nên anh phải ra đường ngủ bụi. "Muốn về quê nhưng không có xe về, được vào đây ở được cán bộ lo ăn uống, có nước sạch tắm rửa. Trước đến giờ ăn ngủ thất thường, từ 60kg giờ không biết còn được bao nhiêu ký", anh Linh nói.

Chú Nguyễn Văn Bạch (62 tuổi) làm bảo vệ, từ ngày dịch bùng đến giờ ngủ gầm cầu. "Lúc trước làm bảo vệ người ta cho ngủ lại chốt trực, giờ dịch bệnh công ty đóng cửa, nên ra đường ngủ bụi gần 2 tháng nay. Hôm nào nắng còn có giấc ngủ ngon, chứ những ngày mưa là người ướt hết, muỗi thì bao quanh, thức trắng đêm. Nay được đưa về đây tôi rất vui, được ăn no, có nơi nằm tránh mưa tránh gió".

Là trẻ mồ côi, mới vừa đủ 17 tuổi, Lê Thùy Trang đã làm mẹ một con. Cuộc sống lang bạt của bà mẹ đơn thân vốn đã khó khăn lại tăng thêm bội phần trong mùa dịch. "Mấy nay hai mẹ con ngủ ngoài đường mưa gió lạnh lắm, được các nhà hảo tâm tặng quà, sữa cho con, nay được về đây ở tạm hai mẹ con thấy rất ấm áp, mong sau dịch bệnh qua nhanh để hai mẹ con em ra ngoài thuê phòng trọ ở", Trang nói.

"Tôi làm nhiều nghề lắm, bảo vệ, phụ bếp, bốc vác… dịch bệnh nên thất nghiệp. Không có chỗ ở nên tôi đi lang thang và ngủ ngoài đường Võ Văn Kiệt rồi chờ xin cơm từ thiện để ăn. Tôi đồng tình với chính sách của TPHCM về việc đưa người lang thang về khu tập trung này để ở. Về đây, tôi rất mừng vì được nhà nước lo cho chỗ ăn, chỗ ngủ thoải mái, không phải ngủ ngoài đường, an toàn cho bản thân khi dịch bệnh phức tạp, lang thang bên ngoài nguy hiểm", ông Lê Tấn Minh Anh (57 tuổi) cho biết.

"Trong thời gian dịch bệnh, rất nhiều bà con thuê nhà rồi không có điều kiện về nhà ở khi chủ nhà lấy lại nhà, họ bắt đầu ra đường. Quá trình anh em đi làm mới phát hiện nhiều trường hợp sống ngoài đường và họ lại dương tính với SARS-CoV-2 khi test nhanh. Qua đó, lãnh đạo quận đã có chủ trương tìm những nơi để đưa bà con về ở", bà Đỗ Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch UBND Quận 4, chia sẻ.

Cũng theo bà Đỗ Thị Trúc Mai, nếu để bà con ở ngoài đường, khi mắc Covid-19 sẽ lây lan ra cộng đồng càng nhiều hơn. "Chính vì thế, việc đưa bà con về điểm tập trung để dễ chăm sóc y tế và có chỗ nghỉ ngơi. Ngoài ra, quận cũng sẽ tiêm vắc xin và cho test Covid-19 toàn bộ người dân để xác định những trường hợp dương tính để đưa đi cách ly, điều trị", bà Trúc Mai nói.

Ngày 23/8, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 cùng đoàn công tác Bộ quốc phòng đã làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quận 4.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tất cả phường, xã ở TP.HCM phải tập trung toàn bộ người lang thang, cơ nhỡ để lo chỗ ăn chốn ở, đồng thời xét nghiệm Covid-19, đưa đi cách ly nếu dương tính hoặc đưa vào các cơ sở bảo trợ xã hội.