Ukraine nêu lập trường về nhượng bộ lãnh thổ trước thượng đỉnh Nga - Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tham dự cuộc hội đàm trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Mỹ tại Berlin ngày 13/8 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/8 đã tới Berlin, Đức để tham dự cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo của các nước châu Âu và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc họp diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tại Alaska.

Sau cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu, Tổng thống Zelensky tuyên bố "trước tiên cần phải có lệnh ngừng bắn, sau đó mới đến các đảm bảo an ninh thực chất”.

Ông Zelensky nói rằng Tổng thống Trump đã bày tỏ sự ủng hộ đối với lệnh ngừng bắn. "Nga không thể phủ quyết quan điểm của châu Âu hoặc NATO đối với Ukraine”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky nhắc lại rằng Ukraine và các đồng minh châu Âu chỉ muốn một điều: "Hòa bình ở Ukraine, hòa bình ở châu Âu”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi tăng cường gây sức ép lên Nga nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Alaska. Ông Zelensky cho rằng các lệnh trừng phạt đang tác động mạnh đến nền kinh tế Nga.

Khi được hỏi tại cuộc họp báo về khả năng nhượng bộ lãnh thổ ở vùng Donbass phía đông, Tổng thống Zelensky cho biết lập trường của ông vẫn không thay đổi.

“Bất kỳ vấn đề nào liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đều không thể được thảo luận một cách đơn giản như vậy, nếu không xem xét đến hiến pháp và ý chí của nhân dân chúng tôi”, ông Zelensky tuyên bố.

“Về các nguyên tắc của chúng tôi, về toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi, cuối cùng, sẽ được quyết định ở cấp độ các nhà lãnh đạo. Nếu không có Ukraine (tại bàn đàm phán), điều đó sẽ không thể đạt được”, ông Zelensky nói thêm.

Trước đó, vào ngày 12/8, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ không rút quân khỏi Donbass (gồm Lugansk và Donetsk). Ông cho rằng Nga sẽ sử dụng vùng Donbass ở miền Đông Ukraine như một “bàn đạp” cho các hành động quân sự mới trong tương lai.

Tổng thống Zelensky từng tuyên bố Ukraine sẽ không nhượng bộ lãnh thổ trong các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình, nhấn mạnh rằng "câu trả lời cho vấn đề lãnh thổ của Ukraine đã nằm trong Hiến pháp Ukraine”.

Tổng thống Zelensky nói rằng ông sẽ không nhượng bộ lãnh thổ vì ông “không có quyền” làm như vậy.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng các quan chức Pháp và châu Âu tham dự cuộc hội đàm trực tuyến với Tổng thống Ukraine và Tổng thống Mỹ tại Pháp ngày 13/8 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu sau cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Mỹ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố bất kỳ thỏa thuận về lãnh thổ nào ở Ukraine "chỉ được thảo luận nếu có sự tham gia của Ukraine".

"Ý chí của Mỹ là đạt được một lệnh ngừng bắn", ông Macron nói trong cuộc họp báo với Chủ tịch Hội đồng châu Âu.

Tổng thống Macron nói rằng việc Nga và Mỹ đàm phán là một "điều tốt", nhưng điều quan trọng là châu Âu phải được "lắng nghe" trong các vấn đề ảnh hưởng đến lục địa này, chẳng hạn cuộc xung đột ở Ukraine.

Cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì lập tường của châu Âu là ủng hộ Ukraine.

"Chúng tôi đã nhắc lại rằng cho đến khi có một nền hòa bình lâu dài, chúng tôi phải duy trì sự ủng hộ đối với Ukraine", ông Macron nói, "và khi nói chúng tôi, tôi muốn nói đến cả người châu Âu và người Mỹ".

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng nhắc lại lời kêu gọi Ukraine ngồi vào bàn đàm phán và cho biết lệnh ngừng bắn phải được đặt lên hàng đầu trong bất kỳ thỏa thuận nào.

“Chúng tôi đã nói rõ rằng Ukraine phải ngồi vào bàn đàm phán trong cuộc họp tiếp theo. Chúng tôi muốn mọi việc diễn ra theo đúng trình tự: Chúng tôi muốn lệnh ngừng bắn ngay từ đầu, sau đó một thỏa thuận khung phải được soạn thảo. Nếu Ukraine sẵn sàng đàm phán về lãnh thổ, chúng tôi cần đảm bảo rằng không có bất kỳ thay đổi mang tính vũ lực nào đối với khu vực biên giới”, ông Merz nói.

“Chúng tôi cần những đảm bảo an ninh mạnh mẽ cho Kiev và cần có lực lượng Ukraine ở đó để bảo vệ chủ quyền của đất nước, và họ cũng cần có khả năng dựa vào viện trợ của phương Tây cho việc này”, Thủ tướng Đức nhấn mạnh.

“Tại Alaska, chúng tôi cần đảm bảo rằng chúng tôi duy trì lợi ích an ninh của EU và Ukraine, và đó là thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải tới Tổng thống Trump”, ông Merz nói thêm.

Trong những ngày gần đây, các quan chức Mỹ đã công khai cân nhắc đến khả năng trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine để đổi lấy hòa bình.

Tổng thống Trump ngày 8/8 nói rằng, một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Moscow và Kiev có thể sẽ bao gồm "một số trao đổi lãnh thổ".

Ukraine đang kiểm soát phần phía bắc của các tỉnh Zaporizhzhia và Kherson, cũng như một phần của tỉnh Donetsk. Trong khi đó, Nga tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia.