Bộ Công an trao giải báo chí "Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống"

Tối 13/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Lễ trao Giải báo chí "Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023-2025.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết đã có gần 1.300 tác phẩm dự thi Giải báo chí toàn quốc "Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023-2025. Trong đó, 152 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, 72 tác phẩm đoạt giải.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Hà Nam).

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, nhiều nhà báo, nhóm tác giả đã không quản khó khăn, vượt qua thách thức, dành nhiều tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm cao với những tình cảm sâu sắc với lực lượng CAND.

Từ đó, các tác giả cho ra đời những tác phẩm có giá trị, truyền tải những thông điệp sứ mệnh, khát vọng cao cả của Đảng, Nhà nước, của lực lượng CAND và nhân dân.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh vai trò của lực lượng CAND và báo chí ngày càng trở nên đặc biệt quan trọng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (Ảnh: Hà Nam).

Ông cho rằng, lực lượng CAND là nòng cốt, là thanh bảo kiếm, là lá chắn thép, còn báo chí là lực lượng chính trị - tư tưởng đặc biệt, là lực lượng xung kích tiên phong, là tai mắt bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo, nhất là những người cầm bút viết về đề tài an ninh trật tự cần quan tâm thực hiện tốt nhiều nội dung.

Trong đó, ông đề nghị cơ quan báo chí cần tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc, toàn diện các chủ trương, quyết sách chiến lược của Trung ương về xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; phát huy cao nhất bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và lương tâm nghề nghiệp để phản ánh toàn diện, khách quan, kịp thời những nỗ lực và thành tựu của lực lượng CAND trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhà báo Hoàng Lam, báo Dân trí (thứ 2 từ phải sang), đoạt giải Khuyến khích với loạt bài "Sắc xanh giữ bình yên bản làng" (Ảnh: Hà Nam).

Đối với lĩnh vực an ninh trật tự, ông Nghĩa cho rằng các tác phẩm báo chí cần bảo đảm tính chính xác, trung thực, có chiều sâu; đề cao yếu tố phản biện xã hội tích cực; đậm đà tính nhân văn, giá trị giáo dục sâu sắc; khơi dậy tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm công dân...

Tại Giải báo chí "Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023-2025, nhà báo Hoàng Lam, báo Dân trí, đã đoạt giải khuyến khích với loạt bài "Sắc xanh giữ bình yên bản làng".