Đồng Nai tập trung thu hút nhân tài, khuyến khích cán bộ sáng tạo

Ngày 13/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra với sự tham dự của 298 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 19.200 đảng viên của Đảng bộ. Đây là Đảng bộ có số lượng đảng viên đông nhất trong số 99 đảng bộ thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai.

Phó bí thư thường trực Tôn Ngọc Hạnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội (Ảnh: Hoàng Bình).

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, cơ bản nhất trí và đánh giá cao các nội dung văn kiện đã đề ra. Theo bà, đây đều là những định hướng phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh Đồng Nai trong nhiệm kỳ mới.

Bà Tôn Ngọc Hạnh đã gợi mở, đề xuất nhiều nhiệm vụ mà Đảng bộ UBND tỉnh cần tập trung trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, Đảng ủy UBND cần tập trung lãnh đạo UBND tỉnh kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gắn bó mật thiết với nhân dân, gần dân, sát dân, xứng đáng với vai trò dẫn dắt, quyết định sự phát triển tỉnh Đồng Nai.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ UBND tỉnh tiếp tục tập trung thể chế hóa và triển khai thực hiện "3 đột phá chiến lược" phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, "4 trụ cột” quan trọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Đảng bộ UBND tỉnh (Ảnh: Hoàng Bình).

Bà Hạnh nhấn mạnh, trước mắt, tỉnh cần tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng, vướng mắc; rà soát tổng thể và chỉ đạo lập, điều chỉnh đồng bộ quy hoạch tỉnh và các quy hoạch xây dựng, sử dụng đất; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; rà soát, có phương án xử lý kịp thời các tài sản công dôi dư sau sáp nhập và đặc biệt thực hiện một cách có hiệu quả việc đấu giá đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án mới.

Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai cần quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, thu hút nhân tài gắn với bố trí, sử dụng cán bộ; thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nỗ lực hành động vì lợi ích chung.

Bà Tôn Ngọc Hạnh tặng bức trướng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh (Ảnh: Hoàng Bình).

Trong 5 năm tới, tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục giữ vai trò là cực tăng trưởng quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với vị trí địa lý thuận lợi, là cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực Đông Nam Bộ và cả nước. Tỉnh đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10%/năm trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 1 triệu tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 282 triệu đồng.

Đảng bộ UBND tỉnh được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7, gồm 79 tổ chức cơ sở đảng (51 đảng bộ và 28 chi bộ). Sau khi hợp nhất, trên cơ sở kế thừa những kết quả mà Đảng bộ UBND tỉnh (cũ) và Đảng bộ UBND tỉnh Bình Phước (cũ), Đảng bộ UBND tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn; chung sức đồng lòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.