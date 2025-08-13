Phát hiện bộ xương nghi là người đàn ông mất tích hơn một năm trước

Chiều 13/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, phường đang giao cho công an phường xác minh sự việc, người dân phát hiện bộ xương người, nghi là thi thể ông Nguyễn Văn Khánh (SN 1962, trú tại thôn Hải Nham), bị mất tích cách đây hơn một năm.

Bà Bùi Thị Phước, vợ ông Khánh mong ngóng tìm thấy tin tức của chồng hơn một năm qua (Ảnh: Thái Bá).

Lãnh đạo UBND phường Nam Hoa Lư cho biết thêm, công an đang thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm bộ xương được tìm thấy trên khu vực núi Hải Nham, để xác định rõ danh tính nạn nhân.

Trước đó, người dân thôn Hải Nham phát hiện một bộ xương người tại khu vực núi đá vôi của thôn. Thông tin sau đó được người thân ông Nguyễn Văn Khánh xác nhận là thi thể của ông này đã mất tích cách đây hơn một năm trong lúc đi bắt ốc tại khu vực này.

Sau khi phát hiện bộ xương, người dân và gia đình đã đưa về nhà để thực hiện các nghi thức an táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, báo Dân trí đưa tin, chiều 4/6/2024, ông Nguyễn Văn Khánh đi từ nhà vào khu vực rừng núi của địa phương bắt ốc. Tối cùng ngày, con gái không thấy bố về nên gọi điện thoại thì không liên lạc được.

Khu vực rừng núi nơi ông Khánh đi bắt ốc rồi mất tích hơn một năm qua (Ảnh: Thái Bá).

Sau khi không liên lạc được với ông Khánh, người nhà tổ chức đi tìm và báo chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ. Lực lượng chức năng cũng như gia đình đã huy động các lực lượng phối hợp tìm kiếm, nhưng sau nhiều ngày vẫn không thấy tung tích ông Khánh.