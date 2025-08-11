Lời “xin tiền đi chơi” gây sốc và chuyến từ thiện 1 tỷ đồng ở Điện Biên

Hành trình thiện nguyện từ một lời "xin tiền gây sốc"

Những ngày qua, mạng xã hội râm ran bởi một câu chuyện tưởng chừng như trò đùa. Một người đàn ông tên Phạm Luân đăng bài viết lên Facebook với nội dung: “Xin 500 triệu để đi chơi Điện Biên”.

Ngay lập tức, bài viết này gây bão mạng xã hội - người cười, người mắng, nhưng điều không ai ngờ rằng đã hàng chục ngàn lượt chia sẻ kéo theo hàng trăm người sẵn lòng... chuyển khoản thật.

Chân dung anh Phạm Luân (bìa phải) - một người làm thiện nguyện "không giống ai" được mọi người quý mến (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chỉ trong nửa ngày sau khi bài viết được đăng tải vào 2/8, tài khoản Facebook Pham Luan đã nhận được gần 50 triệu đồng từ cộng đồng mạng. Tới ngày 8/8, con số này vượt mốc 1 tỷ đồng.

Không lâu sau, ông chú "xin tiền đi chơi" bất ngờ thông báo… lên đường thật, nhưng không phải để “du lịch xả hơi”, mà là đi cứu trợ đồng bào vùng lũ tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên - nơi vừa trải qua đợt lũ quét khốc liệt khiến nhiều người dân thiệt mạng, mất nhà cửa.

Ngày 11/8, trong cuộc trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Phạm Doãn Luân (51 tuổi, trú tại TPHCM) xác nhận mình chính là nhân vật gây xôn xao mạng xã hội. "Đi xe máy từ TPHCM từ 8/8, tới tối nay, tôi cùng một người cháu và một người bạn đã ra đến Thanh Hoá, chỉ còn vài trăm cây số nữa là tới Điện Biên", anh Luân chia sẻ qua điện thoại.

Bài viết "xin tiền để đi chơi" của anh Luân được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận (Ảnh chụp màn hình).

Anh Luân hiện làm nghề chăm sóc xe máy tại TPHCM. Cuộc sống bình dị, không quá dư dả, nhưng anh cho biết từ lâu đã có tình cảm đặc biệt với Điện Biên - mảnh đất ghi dấu biết bao chiến công oanh liệt của lịch sử dân tộc.

“Việc tôi nói xin tiền đi chơi chỉ là cách gây chú ý. Thực ra, tôi xin tiền để làm việc thiện. Mục đích là giúp đồng bào vùng lũ, chứ không phải để trốn tránh việc sao kê như nhiều người nghĩ. Từ ngày 2 đến 5/8, tôi đã sao kê minh bạch và sẽ tiếp tục cập nhật công khai số tiền còn lại mỗi ngày vào 12h trưa và 20h tối”, anh Luân chia sẻ.

Toàn bộ số tiền hơn 1 tỷ đồng do cộng đồng mạng gửi ủng hộ, anh quyết định trao tặng trực tiếp cho người dân vùng lũ tại xã Xa Dung. Cụ thể, theo danh sách từ chính quyền địa phương, anh Luân dự định sẽ trao 1 tỷ đồng cho 40 hộ dân bị thiệt hại nặng, mỗi hộ khoảng 25 triệu đồng. Ngoài ra, gần 200 triệu đồng còn lại sẽ được gửi đến 5 hộ gia đình có trẻ nhỏ không may thiệt mạng trong đợt lũ vừa qua.

Một hành trình vượt định kiến

Trao đổi với Dân trí, ông Mùa Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Điện Biên, xác nhận thông tin và cho biết: “Chúng tôi đã liên hệ và phối hợp cùng anh Phạm Luân để tổ chức chuyến cứu trợ này. Dự kiến vào thứ tư tuần này, đoàn sẽ trực tiếp vào xã Xa Dung để trao tận tay số tiền hỗ trợ cho bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai”.

Anh Luân chia sẻ hình ảnh bản thân cùng với cháu ruột và một người bạn đang trên đường từ TPHCM lên tỉnh Điện Biên để giúp đỡ bà con vùng lũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông Thắng đánh giá cao hành động đầy nghĩa tình của anh Luân - một người dân bình thường nhưng đã có cách làm đầy sáng tạo, gây tiếng vang và tạo được hiệu ứng cộng đồng mạnh mẽ.

Từ một dòng trạng thái tưởng như "tầm phào" trên mạng xã hội, anh Phạm Luân đã biến sự chú ý của hàng chục ngàn người thành một chiến dịch quyên góp đầy cảm hứng. Chuyến xe của anh không chỉ vượt hàng nghìn cây số từ Nam ra Bắc, mà còn vượt qua định kiến, hoài nghi và cả thị phi để đến với những con người đang thật sự cần được giúp đỡ.

Hình ảnh bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung tan hoang sau trận lũ quét vừa qua (Ảnh: Văn Giáp).

Câu chuyện của anh Luân cho thấy, trong thế giới ồn ào của mạng xã hội, đôi khi, một tấm lòng thực sự vẫn có thể lay động được cả cộng đồng. Và những điều tử tế dù khởi đầu bằng cách “khác thường” vẫn luôn chạm được đến trái tim của người Việt.