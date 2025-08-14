Nhiều nơi ở Bắc Bộ mưa to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 14/8, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm.

Theo dự báo, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định các khu vực khác chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết ngày 14-15/8, trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng hình thành vùng áp thấp, sau đó có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới.

Theo ông Hưởng, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp được dự báo có khả năng hình thành trên khu vực Biển Đông, khoảng ngày 15-19/8, khu vực Bắc Bộ (tập trung chính ở khu vực phía Đông Bắc Bộ) và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Vị chuyên gia cũng cảnh báo trong đợt mưa này kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Ba miền sắp có đợt mưa rất to (Ảnh: Hải Long).

Dự báo thời tiết ngày 14/8 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C, phía Nam 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.