SUV hạng sang từng “cháy hàng” triền miên, nay giảm gần 2 tỷ đồng để xả kho

Trong các dòng sản phẩm đến từ thương hiệu ngôi sao 3 cánh, Mercedes-AMG G 63 là một cái tên đặc biệt, có độ nhận diện cao trong mắt công chúng. Có thời điểm, xe chính hãng liên tục “cháy hàng”, khách phải đặt cọc chờ nửa năm. Xe tư nhân vì thế được dịp “thổi giá” lên tới 16-17 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế nhiều diễn biến phức tạp, Mercedes-AMG G 63 cũng theo đó mà “hạ nhiệt”. Đến nay, nhiều đại lý vẫn còn tồn xe được sản xuất trong năm 2022 và 2023 (VIN 2023), nên buộc phải tung ưu đãi giảm giá lớn chưa từng có.

Mercedes-AMG G 63 là phiên bản hiệu suất cao của dòng xe địa hình G-Class. Thiết kế của xe nổi bật với những đường nét vuông vức, góc cạnh (Ảnh: Đại lý Mercedes-Benz).

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, một số đại lý ở khu vực Hà Nội và TPHCM đang chào bán Mercedes-AMG G 63 VIN 2022 với mức giá 9,9 tỷ đồng, tức giảm tới 1,85 tỷ đồng so với giá niêm yết. Người bán cho biết số lượng xe còn không nhiều.

Mức giá trên thậm chí rẻ ngang xe cũ. Chẳng hạn một chiếc G 63 đời 2022 đi “lướt” 5.000km đang được một cơ sở kinh doanh xe tư nhân tại TPHCM chào bán với mức giá 9,888 tỷ đồng.

Nội thất của Mercedes-AMG G 63 có thiết kế khỏe khoắn nhưng không kém phần sang trọng với nhiều trang bị tiện nghi hấp dẫn như: màn hình đôi sau vô-lăng, ghế ngồi thể thao, cửa sổ trời chỉnh điện, 15 loa Burmester… (Ảnh: Đại lý Mercedes-Benz).

Trong nửa đầu năm 2025, các đại lý chính hãng của Mercedes-Benz thường trong trạng thái “xả kho”. Ngay cả C-Class, dòng xe chủ lực của hãng xe Đức cũng “chậm tiêu”, từng được một số showroom rao bán với mức giảm 200-250 triệu đồng với xe VIN 2024.

Ví dụ khác có thể kể đến E-Class. Một đại lý tại Hà Nội đang chào bán phiên bản E 200 (VIN 2023) với mức giá 1,999 tỷ đồng, tức giảm 391 triệu đồng so với giá niêm yết. Biến thể E 300 AMG cao cấp nhất (VIN 2023) đỉnh điểm được giảm tới 680 triệu, hạ giá từ 2,95 tỷ xuống 2,27 tỷ đồng.

Mercedes-AMG G 63 được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0L, sản sinh công suất 577 mã lực và mô-men xoắn 850Nm, đi kèm hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4Matic. Xe có thể tăng tốc 0-100km/h trong 4,5 giây, theo công bố của nhà sản xuất (Ảnh: Đại lý Mercedes-Benz).

Không riêng Mercedes-Benz Việt Nam, nhiều thương hiệu xe sang khác cũng gặp khó khăn, cần đến các chương trình khuyến mại lớn. Ví dụ như Volkswagen trong nhiều tháng gần đây liên tục hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ cho nhiều sản phẩm (VIN 2024), với giá trị quy đổi có thể lên tới 300 triệu đồng.