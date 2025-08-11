Lộ hình hài quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau phá bỏ tòa "Hàm cá mập"

Lực lượng chức năng đã phá dỡ xong tòa nhà "Hàm cá mập" thuộc địa phận phường Hoàn Kiếm, Hà Nội và đang lắp đặt màn hình led, chỉnh trang mặt đứng công trình trên các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn phố Cầu Gỗ, đầu phố Hàng Đào.

Dự kiến việc chỉnh trang khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sẽ hoàn thành trong tháng 8.

Phối cảnh tổng thể quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau chỉnh trang (Ảnh: Chụp màn hình H.T.).

Đồng thời với việc chỉnh trang khu vực tòa nhà "Hàm cá mập" sau khi bị phá bỏ, phường Hoàn Kiếm cũng tiến hành di dời bãi xe trên đường Đinh Tiên Hoàng, thảm lại mặt đường, sửa chữa lắp đặt dải phân cách giữa để tổ chức lại khu vực quảng trường và giao thông.

Theo kế hoạch, lực lượng chức năng sẽ phá dỡ dải phân cách trên đường đôi Đinh Tiên Hoàng, giữ lại nguyên trạng hệ thống cây xanh hiện có, phân luồng tổ chức giao thông, bố trí thêm các chậu cây di động (có thể di chuyển sát mép vỉa hè vào các ngày cuối tuần), thảm bê tông mặt nền quảng trường để tạo cốt phẳng có mái dốc về mép hè phía bờ hồ Hoàn Kiếm.

Bên cạnh đó, nhà hàng Thủy Tạ nằm trong dự án chỉnh trang mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục cũng đang được tháo dỡ phần không phù hợp và chỉnh trang lại.

Lực lượng chức năng đang chỉnh trang sau khi phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Theo kế hoạch, ở phân kỳ 2, phường Hoàn Kiếm sẽ nghiên cứu các nội dung về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan (bố trí tháp ánh sáng, phần ngầm…) theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội; nghiên cứu tái thiết mặt đứng tuyến phố liên quan; nghiên cứu lát đá tổng thể khu vực quảng trường; bổ sung các tiện ích đô thị...

Cùng với việc cải tạo, chỉnh trang khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm cũng đang thực hiện các công việc theo chỉ đạo của thành phố liên quan đến quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Trước đó, UBND Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành giai đoạn 1 chỉnh trang quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục và hoàn thành di dời các công trình phía Đông trước ngày 2/9.

Khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục trước khi phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" (Ảnh: Tiến Tuấn).

Sau khi Hà Nội phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" và kết hợp với tuyến phố xung quanh sẽ tạo ra không gian khoảng 1,4ha để phục vụ cộng đồng, phía dưới khu vực này sẽ làm 3 tầng hầm.

Tòa nhà "Hàm cá mập" được xây dựng từ năm 1991-1993, do Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) quản lý.

Hồ Hoàn Kiếm (hồ Gươm) là hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở trung tâm Hà Nội với diện tích khoảng 12ha, chu vi 1,7km.