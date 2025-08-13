Siết quản lý thuế với hộ, cá nhân giấu doanh thu cho thuê nhà

Trong Công văn 2688 gửi UBND các tỉnh, thành phố, Cục Thuế cho biết vẫn còn tình trạng các hộ, cá nhân không khai báo, không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng.

Cục đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, tổ dân phố phối hợp, chia sẻ thông tin với cơ quan thuế về hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê nhà, văn phòng, kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn.

Cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp, chia sẻ bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn, báo cáo ủy ban và các sở, ban, ngành.

Trên cơ sở đó, cơ quan thuế đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, rà soát để xác định doanh thu, mức thuế của các hộ, cá nhân và đôn đốc các hộ, cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo quy định; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế thường xuyên và đa dạng hình thức đến các hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan (như công an, xây dựng, thông tin và truyền thông, lực lượng phòng cháy, chữa cháy...) tăng cường chia sẻ, kết nối thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan đến hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng, đồng bộ, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu giúp cơ quan thuế quản lý sát với tình hình kinh doanh thực tế tại địa bàn.

Năm 2024, tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý cao nhất từ trước đến nay, đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng. Trong đó, số thu từ hộ, cá nhân kinh doanh đạt 25.953 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2023.

Tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý 6 tháng đầu năm ước đạt 1,18 triệu tỷ đồng, bằng 68,7% so với dự toán pháp lệnh, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.