Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ phường Xuân Hòa

Sáng 12/8, Đảng bộ phường Xuân Hòa (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của ông Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, TPHCM.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham quan không gian trưng bày chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hòa (Ảnh: Nam Anh).

Đại hội còn có sự tham dự của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy Phạm Chánh Trực, Võ Văn Cương, Nguyễn Văn Đua; bà Nguyễn Thị Lệ, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố và các nguyên lãnh đạo quận 3 nhiều thời kỳ.

Phát biểu khai mạc đại hội, bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa cho biết, nhiệm kỳ qua đầy biến động với nhiều thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Song, với sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân đã từng bước vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển kinh tế, gặt hái thành công như hôm nay.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa đề nghị, mỗi đại biểu sẽ phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, đóng góp tích cực để đại hội thành công, góp phần đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu trong lần thăm và làm việc tại phường Xuân Hòa trước khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa phát biểu khai mạc đại hội (Ảnh: Nam Anh).

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Xuân Hòa đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp như: phát triển kinh tế bền vững, tập trung phát huy tiềm năng, thế mạnh của phường, kết hợp kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số; tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; hoàn thành chương trình giảm nghèo theo tiêu chí của thành phố; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Phường Xuân Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Võ Thị Sáu và một phần phường 4 (quận 3). Sau sáp nhập, phường Xuân Hòa rộng 2,2km2, dân số hơn 48.000 người.

Sau sáp nhập, trụ sở UBND quận 3 thành nơi làm việc của phường Xuân Hòa. Các trục giao thông chính như: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Lý Chính Thắng, Pasteur và Điện Biên Phủ.