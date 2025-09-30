Hàng chục căn villa sang trọng "đổ gục" trong bão Bualoi
(Dân trí) - Bão Bualoi đổ bộ với sức mạnh khủng khiếp đã tàn phá hàng chục căn villa tại khu du lịch biển Xuân Thành, tỉnh Hà Tĩnh.
Sáng 30/9, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hàng chục căn villa (biệt thự, nhà ở sang trọng) của một khu nghỉ dưỡng (resort) tại bãi biển Xuân Thành, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, đều bị hư hỏng nặng sau bão Bualoi (bão số 10).
Mỗi căn villa tại đây rộng 180-250m2, được thiết kế hiện đại. Khu du lịch biển Xuân Thành có 28 căn villa giáp biển, tất cả đều bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão.
Một số căn biệt thự bị sóng dữ dâng cao, đánh liên hồi nhiều giờ trong đêm 28, rạng sáng 29/9 gây sập.
Nhiều căn villa vỡ kết cấu móng, tường nứt, nằm nghiêng ngả.
Sau bão, nền móng các căn villa bị sóng dữ khoét sâu, lộ rõ từng mảng bê tông, cốt thép.
Bên trong, các gian phòng sang trọng với nội thất hiện đại như bàn ghế, giường tủ, bồn tắm… đều bị hư hỏng, xô lệch.
Chị Thảo Lam (SN 1994, trú tại tỉnh Nghệ An) cho biết, chị là chủ của một căn villa nằm phía trong nên bị ảnh hưởng nhẹ. Song, chứng kiến thiệt hại quá lớn của hàng xóm (chủ của các căn villa giáp biển), chị đã bật khóc.
"Những căn villa này được chúng tôi mua, sở hữu lâu dài. Người mua đầu tư để cho thuê, người để ở, giá trị mỗi căn giáp biển 25-30 tỷ đồng, phía trong tùy vị trí 10-15 tỷ đồng. Một số chủ nhà đang ở Hà Nội, đường sá ngập lụt nên chưa thể về kiểm tra. Họ nhờ chúng tôi chụp ảnh gửi ra. Cơn bão quá khủng khiếp, thiệt hại quá lớn", chị Thảo Lam chia sẻ.
Hiện, phía doanh nghiệp (chủ đầu tư dự án) đã cắt cử bảo vệ tuần tra, túc trực để bảo vệ tài sản bên trong villa cho các hộ dân.
Đường sá tại khu nghỉ dưỡng bị xé toạc, tạo ra những hố hàm ếch nguy hiểm.
Sân Pickleball trong khu nghỉ dưỡng biển Xuân Thành cũng bị đổ sập hoàn toàn khi bão Bualoi quét qua.
Theo báo cáo mới nhất của ngành chức năng Hà Tĩnh, bão Bualoi đổ bộ khiến địa phương này có một người tử vong, 15 người bị thương.
Về tài sản, tỉnh này có 84.584 nhà hư hỏng; 1.552ha hoa màu đổ ngã; gần 937ha thủy sản bị ngập; 2.075 cột điện đổ gãy; 408 điểm trường hư hỏng, tốc mái;
Tại Khu Kinh tế Vũng Áng, nhà xưởng chứa than của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 sập đổ hoàn toàn với diện tích khoảng 50.000m2; nhiều doanh nghiệp bị tốc mái toà nhà, hư hỏng tài sản, sập băng tải, kho chứa hàng.