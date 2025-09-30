Hàng chục căn villa sang trọng "đổ gục" trong bão Bualoi

Hàng chục căn villa ven biển bị bão Bualoi phá tan hoang (Video: Dương Nguyên - Cẩm Tiên).

Sáng 30/9, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hàng chục căn villa (biệt thự, nhà ở sang trọng) của một khu nghỉ dưỡng (resort) tại bãi biển Xuân Thành, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, đều bị hư hỏng nặng sau bão Bualoi (bão số 10).

Mỗi căn villa tại đây rộng 180-250m2, được thiết kế hiện đại. Khu du lịch biển Xuân Thành có 28 căn villa giáp biển, tất cả đều bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão.

Một số căn biệt thự bị sóng dữ dâng cao, đánh liên hồi nhiều giờ trong đêm 28, rạng sáng 29/9 gây sập.

Nhiều căn villa vỡ kết cấu móng, tường nứt, nằm nghiêng ngả.

Sau bão, nền móng các căn villa bị sóng dữ khoét sâu, lộ rõ từng mảng bê tông, cốt thép.

Bên trong, các gian phòng sang trọng với nội thất hiện đại như bàn ghế, giường tủ, bồn tắm… đều bị hư hỏng, xô lệch.

Chị Thảo Lam (SN 1994, trú tại tỉnh Nghệ An) cho biết, chị là chủ của một căn villa nằm phía trong nên bị ảnh hưởng nhẹ. Song, chứng kiến thiệt hại quá lớn của hàng xóm (chủ của các căn villa giáp biển), chị đã bật khóc.

"Những căn villa này được chúng tôi mua, sở hữu lâu dài. Người mua đầu tư để cho thuê, người để ở, giá trị mỗi căn giáp biển 25-30 tỷ đồng, phía trong tùy vị trí 10-15 tỷ đồng. Một số chủ nhà đang ở Hà Nội, đường sá ngập lụt nên chưa thể về kiểm tra. Họ nhờ chúng tôi chụp ảnh gửi ra. Cơn bão quá khủng khiếp, thiệt hại quá lớn", chị Thảo Lam chia sẻ.

Hiện, phía doanh nghiệp (chủ đầu tư dự án) đã cắt cử bảo vệ tuần tra, túc trực để bảo vệ tài sản bên trong villa cho các hộ dân.

Đường sá tại khu nghỉ dưỡng bị xé toạc, tạo ra những hố hàm ếch nguy hiểm.

Sân Pickleball trong khu nghỉ dưỡng biển Xuân Thành cũng bị đổ sập hoàn toàn khi bão Bualoi quét qua.