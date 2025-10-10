Vụ biệt thự "đổ gục" trong bão Bualoi: Nghi chưa xây kè biển

Những ngày qua, chủ đầu tư Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) đã huy động máy móc và nhân lực để khắc phục sự cố nhiều căn biệt thự ven biển hư hỏng nặng, đổ sập sau bão Bualoi (bão số 10).

Theo đó, chủ đầu tư sử dụng máy múc để tạo rãnh lớn giữa bờ cát và hàng chục căn biệt thự (villa) giáp biển như hình thành một bờ kè. Sau đó, họ đã thuê hàng chục lao động địa phương lấy cát trên biển bỏ vào hàng nghìn bao tải. Số bao cát này được xếp chồng, tạo thành "hàng rào" chắn sóng biển xâm lấn.

Chủ đầu tư dùng máy múc tạo rãnh lớn giữa bãi biển và khu biệt thự (Ảnh: Văn Nguyễn).

Tại những căn biệt thự bị sóng biển đánh, khoét sâu, các công nhân tuồn cát vào và dùng vòi nước xịt để cát khỏa lấp kín chân móng. Lãnh đạo xã Tiên Điền cho biết chủ đầu tư đang triển khai các biện pháp khắc phục.

Theo giấy phép ngày 13/6/2016 Sở Xây dựng Hà Tĩnh cấp cho Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành, dự án trên có hạng mục xây dựng kè biển dài 850m, sử dụng cọc dự ứng lực dài 5,4m, rộng 996mm, dày 300mm.

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, không có dấu hiệu tồn tại của kè biển được xây dựng như thiết kế. Trước các căn biệt thự bị đánh sập, một số hạng mục như tường rào và nền sân bị sóng dữ đánh vỡ nát.

Trong khi đó, một số nhà bị sóng dữ khoét sâu vào móng, lộ rõ từng mảng bê tông cốt thép xây dựng sơ sài. Số biệt thự xây dựng phía ngoài chỉ cách vùng nước biển khoảng 30m.

Hàng chục lao động địa phương được thuê để đóng cát vào hàng nghìn bao tải (Ảnh: Văn Nguyễn).

Trả lời phóng viên Dân trí về thực tế có hay không kè biển tại dự án nêu trên, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh chưa nắm rõ cụ thể và cho hay cơ quan này sẽ thành lập đoàn kiểm tra để đánh giá, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành là một trong 3 dự án thành phần thuộc Dự án Khu du lịch biển và sân golf Xuân Thành.

Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư dự án, được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu tiên vào năm 2008, được điều chỉnh thay đổi 4 lần, lần cuối vào tháng 1/2024.

Dự án này xây trên diện tích gần 348.000m2, tổng vốn đầu tư dự kiến 930 tỷ đồng với khoảng 500 căn biệt thự, nhà liền kề...

Tường rào, nền bê tông, móng biệt thự đều bị sóng đánh vỡ thành từng mảng, hở hoác (Ảnh: Dương Nguyên).

Mục tiêu dự án là xây dựng nhà ở, khu nhà để bán và cho thuê nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, tạo môi trường thuận lợi trong việc khai thác quần thể sân golf 18 lỗ và các hạng mục khác.

Dự án được quảng bá là khu đô thị nghỉ dưỡng biển hấp dẫn nhất Bắc Trung Bộ. Thế nhưng khi cơn bão Bualoi đổ bộ đêm 28, rạng sáng 29/9, 28 căn biệt thự giáp biển đều bị ảnh hưởng, thiệt hại. Những căn biệt thự rộng 180-250m2, giá trị hàng chục tỷ đồng, được thiết kế hiện đại, đều bị ảnh hưởng.

Nhiều nhà đổ sập hoàn toàn. Bên trong, các gian phòng sang trọng với nội thất hiện đại như bàn ghế, giường tủ, bồn tắm… đều bị hư hỏng, xô lệch.